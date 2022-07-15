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عالم فيروسات يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر
عالم فيروسات يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر
كشف الدكتور محمد ملهاق الباحث في علم الفيروسات عن سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الفترة الأخيرة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T14:13+0000
2022-07-15T14:13+0000
الجزائر
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن ملهاق قوله "إننا لا نستطيع القول بأن الجزائر في موجة خامسة من وباء كورونا"، مشيرا إلى أن الارتفاع المسجل في حالات الإصابة هذه الأيام متوقع، ويعد نتيجة حتمية لأن الفيروس في تحور وتطور مستمر".وطمأن ملهاق الجزائريين بشأن الاستقرار في الحالة الوبائية من جهة وعدم وجود خطورة، مشيرا إلى أنه إلى يومنا هذا لم يتم تسجيل حالات استشفاء أو في العناية المركزة ولم يتم تسجيل وفيات.يذكر أنه لوحظ خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات في كل من فرنسا، ايطاليا، ألمانيا وانجليترا. ولهذه البلدان لدينا جالية على مستواهم.وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الخميس، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 266356 إصابة.
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الجزائر, العالم العربي

عالم فيروسات يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر

14:13 GMT 15.07.2022
© AP Photo / Jon Chol Jinارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
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كشف الدكتور محمد ملهاق الباحث في علم الفيروسات عن سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الفترة الأخيرة.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن ملهاق قوله "إننا لا نستطيع القول بأن الجزائر في موجة خامسة من وباء كورونا"، مشيرا إلى أن الارتفاع المسجل في حالات الإصابة هذه الأيام متوقع، ويعد نتيجة حتمية لأن الفيروس في تحور وتطور مستمر".
وشدد المختص على أن هناك حالة عامة من "نسيان الإجراءات الوقاية وحتى الإقبال على التلقيح"، وتوقع ارتفاع وتيرة كوفيد 19 في الجزائر بالإضافة إلى المؤشرات العالمية.
وطمأن ملهاق الجزائريين بشأن الاستقرار في الحالة الوبائية من جهة وعدم وجود خطورة، مشيرا إلى أنه إلى يومنا هذا لم يتم تسجيل حالات استشفاء أو في العناية المركزة ولم يتم تسجيل وفيات.
يذكر أنه لوحظ خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات في كل من فرنسا، ايطاليا، ألمانيا وانجليترا. ولهذه البلدان لدينا جالية على مستواهم.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الخميس، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 266356 إصابة.
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