https://arabic.sputniknews.com/20220715/غابات-أوروبا-تحترق-البرتغال-وكرواتيا-وإسبانيا-وفرنسا-تصارع-للسيطرة-على-الوضع-1065077532.html

غابات أوروبا تحترق.. البرتغال وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا تصارع للسيطرة على الوضع

غابات أوروبا تحترق.. البرتغال وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا تصارع للسيطرة على الوضع

تعاني أوروبا من موجة حرارة شديدة، أدت إلى اندلاع حرائق الغابات في أنحاء كثيرة منها، حيث يتبارى رجال الإطفاء لإخماد تلك الحرائق في كل من كرواتيا وفرنسا... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T07:13+0000

2022-07-15T07:13+0000

2022-07-15T07:13+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

حرائق غابات

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ففي البرتغال ووفقا لتقارير إعلامية، اجتاحت حرائق الغابات المنطقة الوسطى، ما أجبر مئات السكان المحليين على الإجلاء، بينما كافح رجال الإطفاء لإخماد النيران.وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية وسط موجة حارة في أجزاء كثيرة من البلاد، بينما احترقت حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي.واشتعل حريق غابات كبير بدأ الأسبوع الماضي في بلدية أوريم، شمال لشبونة، من جديد، يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية.وفي بلدية ليريا المجاورة، احترقت منازل وتسبب الحريق في إغلاق ثلاث طرق رئيسية، فيما شكا العديد من السكان المحليين من عدم وجود ما يكفي من رجال الإطفاء والموارد لمكافحة الحرائق.وقال قائد الحماية المدنية أندريه فرنانديز: "نحن نتحدث عن مواقف معقدة، والكثير من الموارد لإدارتها ومنطقة متضررة كبيرة جدًا"، محذرًا من أن الوضع سيزداد سوءًا خلال الأيام القليلة المقبلة.ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في وسط البرتغال إلى 44 درجة مئوية يوم الخميس. في يونيو، تم تصنيف 96% من البلاد على أنها تعاني من جفاف "شديد".وفي إسبانيا قالت الحكومة الإقليمية يوم الثلاثاء إن حريقًا في لاس هوردس في إكستريمادورا بغرب إسبانيا دمر ما لا يقل عن 1500 هكتار في إسبانيا المجاورة، مما أدى إلى إجلاء حوالي 400 من السكان.وقالت السلطات إن هناك أيضًا مخاطر كبيرة لوقوع حرائق غابات في المنطقة الوسطى من كاستيل وليون ، بينما كانت مقاطعة أورينس الشمالية الغربية في حالة تأهب حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية.وأصدر مسؤولو الاتحاد الأوروبي تحذيرًا الأسبوع الماضي من أن تغير المناخ هو المسؤول عن الصيف الجاف والحار في القارة، وحثوا السلطات المحلية على الاستعداد لحرائق الغابات.واشتعلت الحرائق، التي تغذيها الرياح القوية، على طول ساحل البحر الأدرياتيكي الكرواتي أيضًا، مع الإبلاغ عن الحالة الأكثر مأساوية بالقرب من بلدة سيبينيك، حيث كافحت طائرات إسقاط المياه وعشرات رجال الإطفاء لاحتواء النيران التي اجتاحت بعض السيارات لفترة وجيزة.وأكدت السلطات المحلية أنه تم نشر ما لا يقل عن تسع طائرات هليكوبتر وخمس طائرات لإلقاء المياه لمحاربة النيران.

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أخبار الاتحاد الأوروبي, حرائق غابات