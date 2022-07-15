https://arabic.sputniknews.com/20220715/غابات-أوروبا-تحترق-البرتغال-وكرواتيا-وإسبانيا-وفرنسا-تصارع-للسيطرة-على-الوضع-1065077532.html
غابات أوروبا تحترق.. البرتغال وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا تصارع للسيطرة على الوضع
غابات أوروبا تحترق.. البرتغال وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا تصارع للسيطرة على الوضع
تعاني أوروبا من موجة حرارة شديدة، أدت إلى اندلاع حرائق الغابات في أنحاء كثيرة منها، حيث يتبارى رجال الإطفاء لإخماد تلك الحرائق في كل من كرواتيا وفرنسا... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T07:13+0000
2022-07-15T07:13+0000
2022-07-15T07:13+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
حرائق غابات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063160310_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3552aa49d2e2007aeae5cb196799a152.jpg
ففي البرتغال ووفقا لتقارير إعلامية، اجتاحت حرائق الغابات المنطقة الوسطى، ما أجبر مئات السكان المحليين على الإجلاء، بينما كافح رجال الإطفاء لإخماد النيران.وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية وسط موجة حارة في أجزاء كثيرة من البلاد، بينما احترقت حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي.واشتعل حريق غابات كبير بدأ الأسبوع الماضي في بلدية أوريم، شمال لشبونة، من جديد، يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية.وفي بلدية ليريا المجاورة، احترقت منازل وتسبب الحريق في إغلاق ثلاث طرق رئيسية، فيما شكا العديد من السكان المحليين من عدم وجود ما يكفي من رجال الإطفاء والموارد لمكافحة الحرائق.وقال قائد الحماية المدنية أندريه فرنانديز: "نحن نتحدث عن مواقف معقدة، والكثير من الموارد لإدارتها ومنطقة متضررة كبيرة جدًا"، محذرًا من أن الوضع سيزداد سوءًا خلال الأيام القليلة المقبلة.ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في وسط البرتغال إلى 44 درجة مئوية يوم الخميس. في يونيو، تم تصنيف 96% من البلاد على أنها تعاني من جفاف "شديد".وفي إسبانيا قالت الحكومة الإقليمية يوم الثلاثاء إن حريقًا في لاس هوردس في إكستريمادورا بغرب إسبانيا دمر ما لا يقل عن 1500 هكتار في إسبانيا المجاورة، مما أدى إلى إجلاء حوالي 400 من السكان.وقالت السلطات إن هناك أيضًا مخاطر كبيرة لوقوع حرائق غابات في المنطقة الوسطى من كاستيل وليون ، بينما كانت مقاطعة أورينس الشمالية الغربية في حالة تأهب حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية.وأصدر مسؤولو الاتحاد الأوروبي تحذيرًا الأسبوع الماضي من أن تغير المناخ هو المسؤول عن الصيف الجاف والحار في القارة، وحثوا السلطات المحلية على الاستعداد لحرائق الغابات.واشتعلت الحرائق، التي تغذيها الرياح القوية، على طول ساحل البحر الأدرياتيكي الكرواتي أيضًا، مع الإبلاغ عن الحالة الأكثر مأساوية بالقرب من بلدة سيبينيك، حيث كافحت طائرات إسقاط المياه وعشرات رجال الإطفاء لاحتواء النيران التي اجتاحت بعض السيارات لفترة وجيزة.وأكدت السلطات المحلية أنه تم نشر ما لا يقل عن تسع طائرات هليكوبتر وخمس طائرات لإلقاء المياه لمحاربة النيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/حرائق-الغابات-تهدد-ضاحية-جنوبية-في-أثينا-1063083225.html
https://arabic.sputniknews.com/20220609/حرائق-الغابات-تجبر-إسبانيا-على-إجلاء-2000-شخص-1063345234.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063160310_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_2852142c561a74ee6154eef37571f9c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, حرائق غابات
غابات أوروبا تحترق.. البرتغال وكرواتيا وإسبانيا وفرنسا تصارع للسيطرة على الوضع
تابعنا عبر
تعاني أوروبا من موجة حرارة شديدة، أدت إلى اندلاع حرائق الغابات في أنحاء كثيرة منها، حيث يتبارى رجال الإطفاء لإخماد تلك الحرائق في كل من كرواتيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا ومناطق أخرى.
ففي البرتغال ووفقا لتقارير إعلامية
، اجتاحت حرائق الغابات المنطقة الوسطى، ما أجبر مئات السكان المحليين على الإجلاء، بينما كافح رجال الإطفاء لإخماد النيران.
وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية وسط موجة حارة في أجزاء كثيرة من البلاد، بينما احترقت حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي.
واشتعل حريق غابات كبير بدأ الأسبوع الماضي في بلدية أوريم، شمال لشبونة، من جديد، يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية.
وقالت هيئة الحماية المدنية في البلاد، إنه تم إجلاء 860 شخصًا من عدة قرى وأن حوالي 160 شخصًا - من بينهم ما لا يقل عن 70 من رجال الإطفاء- بحاجة إلى علاج طبي.
وفي بلدية ليريا المجاورة، احترقت منازل وتسبب الحريق في إغلاق ثلاث طرق رئيسية، فيما شكا العديد من السكان المحليين من عدم وجود ما يكفي من رجال الإطفاء والموارد لمكافحة الحرائق.
وقال قائد الحماية المدنية أندريه فرنانديز: "نحن نتحدث عن مواقف معقدة، والكثير من الموارد لإدارتها ومنطقة متضررة كبيرة جدًا"، محذرًا من أن الوضع سيزداد سوءًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت سلطات الحماية المدنية إن نحو 1700 من رجال الإطفاء، تدعمهم 500 مركبة، يعالجون 14 حريقا نشطا في جميع أنحاء البلاد، وفي الوقت نفسه فإن أكثر من نصف البلاد في حالة "التأهب الأحمر"، وهو أعلى مستوى.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في وسط البرتغال إلى 44 درجة مئوية يوم الخميس. في يونيو، تم تصنيف 96% من البلاد على أنها تعاني من جفاف "شديد".
وفي إسبانيا قالت الحكومة الإقليمية يوم الثلاثاء إن حريقًا في
لاس هوردس في إكستريمادورا بغرب إسبانيا دمر ما لا يقل عن 1500 هكتار في إسبانيا المجاورة، مما أدى إلى إجلاء حوالي 400 من السكان.
وقالت السلطات إن هناك أيضًا مخاطر كبيرة لوقوع حرائق غابات في المنطقة الوسطى من كاستيل وليون ، بينما كانت مقاطعة أورينس الشمالية الغربية في حالة تأهب حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية.
في غضون ذلك يقاتل أكثر من 800 من رجال الإطفاء منذ يوم الثلاثاء للسيطرة على حريقين في جنوب غرب فرنسا بالقرب من بوردو، بينما تسببت الحرائق بالفعل في القضاء على أكثر من 3800 هكتار من الغابات والأراضي العشبية ودفعت إلى إجلاء 6500 شخص.
وأصدر مسؤولو الاتحاد الأوروبي تحذيرًا الأسبوع الماضي من أن تغير المناخ هو المسؤول عن الصيف الجاف والحار في القارة، وحثوا السلطات المحلية على الاستعداد لحرائق الغابات.
واشتعلت الحرائق، التي تغذيها الرياح القوية، على طول ساحل البحر
الأدرياتيكي الكرواتي أيضًا، مع الإبلاغ عن الحالة الأكثر مأساوية بالقرب من بلدة سيبينيك، حيث كافحت طائرات إسقاط المياه وعشرات رجال الإطفاء لاحتواء النيران التي اجتاحت بعض السيارات لفترة وجيزة.
وفي جنوب غرب تركيا، اندلع حريق بالقرب من قرية Mesudiye، بالقرب من منتجع Datca على بحر إيجه، وكان يتجه نحو المنازل في المنطقة، وفقًا لمكتب حاكم الإقليم.
وأكدت السلطات المحلية أنه تم نشر ما لا يقل عن تسع طائرات
هليكوبتر وخمس طائرات لإلقاء المياه لمحاربة النيران.