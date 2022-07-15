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https://arabic.sputniknews.com/20220715/فيسبوك-يطرح-ميزة-إنشاء-5-بروفايلات-من-خلال-حساب-واحد-1065099998.html
‏"فيسبوك" يطرح ميزة إنشاء 5 بروفايلات من خلال حساب واحد
‏"فيسبوك" يطرح ميزة إنشاء 5 بروفايلات من خلال حساب واحد
أعلن موقع" فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن أنه سيسمح لبعض مستخدميه بالحصول على ملفات ‏تعريف "بروفايلات" متعددة كجزء من اختبار يقوم به في الوقت الحالي.‏ 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T14:22+0000
2022-07-15T14:22+0000
فيسبوك
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مجتمع
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وكجزء من الاختبار الجديد، سيكون لدى بعض مستخدمي "فيسبوك" القدرة حاليا على إنشاء ما يصل إلى 4 "بروفايلات" إضافية مرتبطة بحسابهم الأصلي، وذلك لأغراض مختلفة، منها تخصيص ملف مخصص لـ"الأصدقاء"، وآخر لـ"زملاء العمل"، وآخر للتفاعل مع مجموعة "المؤثرين".وسيظل المستخدم يمتلك حسابا واحدا، لكنه سيتمكن من الانتقال بين الملفات الشخصية الخمسة الجديدة ببضع نقرات فقط.كما أوضح المتحدث باسم "ميتا"، ليونارد لام، أن الملفات الشخصية الخمسة ستخضع للسياسات الخاصة بـ"فيسبوك"، مشددا أن أي انتهاكات يرتكبها ملف تعريف واحد سوف تؤثر على الحساب ككل.وتشير بعض المواقع التقنية منها "ذا فيرج" إلى أن الخطوة الجديدة تعكس بحث شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" عن طرق جديدة لتحفيز المستخدمين على البقاء على المنصة وعدم مغادرتها، وذلك وسط المنافسة المتزايدة من التطبيقات المنافسين، مثل تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك".يشار إلى أن "فيسبوك" فقد عدد مستخدميه يوميا ولأول مرة في تاريخ شركة" ميتا"، وذلك خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021.
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فيسبوك, منوعات, مجتمع

‏"فيسبوك" يطرح ميزة إنشاء 5 بروفايلات من خلال حساب واحد

14:22 GMT 15.07.2022
© AP Photo / Paul Sakumaفيسبوك
فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
فيسبوك
© AP Photo / Paul Sakuma
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أعلن موقع" فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن أنه سيسمح لبعض مستخدميه بالحصول على ملفات ‏تعريف "بروفايلات" متعددة كجزء من اختبار يقوم به في الوقت الحالي.‏
وكجزء من الاختبار الجديد، سيكون لدى بعض مستخدمي "فيسبوك" القدرة حاليا على إنشاء ما يصل إلى 4 "بروفايلات" إضافية مرتبطة بحسابهم الأصلي، وذلك لأغراض مختلفة، منها تخصيص ملف مخصص لـ"الأصدقاء"، وآخر لـ"زملاء العمل"، وآخر للتفاعل مع مجموعة "المؤثرين".
وسيظل المستخدم يمتلك حسابا واحدا، لكنه سيتمكن من الانتقال بين الملفات الشخصية الخمسة الجديدة ببضع نقرات فقط.
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كما أوضح المتحدث باسم "ميتا"، ليونارد لام، أن الملفات الشخصية الخمسة ستخضع للسياسات الخاصة بـ"فيسبوك"، مشددا أن أي انتهاكات يرتكبها ملف تعريف واحد سوف تؤثر على الحساب ككل.
وتشير بعض المواقع التقنية منها "ذا فيرج" إلى أن الخطوة الجديدة تعكس بحث شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" عن طرق جديدة لتحفيز المستخدمين على البقاء على المنصة وعدم مغادرتها، وذلك وسط المنافسة المتزايدة من التطبيقات المنافسين، مثل تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك".
يشار إلى أن "فيسبوك" فقد عدد مستخدميه يوميا ولأول مرة في تاريخ شركة" ميتا"، وذلك خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021.
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