https://arabic.sputniknews.com/20220715/في-موقف-محرج-مغنية-إسرائيلية-ترفض-مصافحة-بايدن-فيديو-1065084710.html

في موقف محرج.. مغنية إسرائيلية ترفض مصافحة بايدن.. فيديو

في موقف محرج.. مغنية إسرائيلية ترفض مصافحة بايدن.. فيديو

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، لموقف محرج حينما رفضت مغنية إسرائيلية مصافحته. 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T09:57+0000

2022-07-15T09:57+0000

2022-07-15T09:59+0000

أخبار العالم العربي

إسرائيل

جو بايدن

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وذكرت القناة العبرية الـ 12، مساء أمس الخميس، أن المغنية الإسرائيلية يوفال ديان رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أدائها أغنية خلال استقباله في تل أبيب.وخلال حفل استقبال الرئيس الأمريكي لدى زيارته إسرائيل، وبعد أداء ران دانكر المغني الإسرائيلي بصحبة زميلته يوفال ديان، أغنية "ليكن ما يكون" احتفاء ببايدن، تقدم الأخير وإلى جانبه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ لتحية المغنيين الإسرائيليين، إلا أن المغنية يوفال ديان رفضت مصافحته، بدعوى أنها "متدينة".وأكدت القناة العبرية في تعليقها على رفض المغنية الإسرائيلية مصافحة جو بايدن، أن الرئيس الأمريكي تقبل الأمر بابتسامة وأدب، في وقت عمد الرئيس الإسرائيلي إلى توضيح الأمر للرئيس بايدن، بدعوى أن المغنية من خلفية دينية.ونقلت الصحيفة عن يوفال ديان أنها لم تقصد الإساءة إلى الرئيس الأمريكي، ولكن طبيعتها الدينية قد دفعتها إلى رفضها مصافحته.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل، أول أمس الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته شرق الأوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.

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أخبار العالم العربي, إسرائيل, جو بايدن