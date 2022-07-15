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قائد الحرس الثوري: نخوض حربا شرسة مع أجهزة الاستخبارات العالمية
قائد الحرس الثوري: نخوض حربا شرسة مع أجهزة الاستخبارات العالمية
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن استخبارات الحرس تخوض حربا مباشرة مع جميع أجهزة استخبارات "الاستكبار العالمي". 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T16:31+0000
2022-07-15T16:31+0000
العالم
أخبار إيران
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وأوضح اللواء حسين سلامي، أن "الأعداء حاولوا لسنوات التعرف على أبعاد ونطاق قوتنا من خلال التسلل إلى صفوف الحرس الثوري، لكن الجهود الاستخباراتية للقوات المسلحة أغلقت الطريق أمام العدو".وكانت إيران أقالت رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حجة الإسلام حسين طائب، وذلك بعد سلسلة من الاغتيالات والحوادث المريبة التي طالت ضباطا في الحرس الثوري، أو عاملين في المجال النووي.وحسب وكالة "تسنيم"، قال الناطق باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، في بيان إن "القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي عين اللواء محمد كاظمي رئيسا جديدا لدائرة الاستخبارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220629/صحيفة-إيران-تعتقل-قائدا-كبيرا-في-الحرس-الثوري-بتهمة-التجسس-لصالح-إسرائيل-1064420180.html
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العالم, أخبار إيران

قائد الحرس الثوري: نخوض حربا شرسة مع أجهزة الاستخبارات العالمية

16:31 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن استخبارات الحرس تخوض حربا مباشرة مع جميع أجهزة استخبارات "الاستكبار العالمي".
وأوضح اللواء حسين سلامي، أن "الأعداء حاولوا لسنوات التعرف على أبعاد ونطاق قوتنا من خلال التسلل إلى صفوف الحرس الثوري، لكن الجهود الاستخباراتية للقوات المسلحة أغلقت الطريق أمام العدو".
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وأشار إلى أن الأجهزة التي يخوض الحرس حربا معها "أجهزة محترفة تملك الخبرة وتسببت بانهيار أنظمة كبيرة"، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
وكانت إيران أقالت رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حجة الإسلام حسين طائب، وذلك بعد سلسلة من الاغتيالات والحوادث المريبة التي طالت ضباطا في الحرس الثوري، أو عاملين في المجال النووي.
وحسب وكالة "تسنيم"، قال الناطق باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، في بيان إن "القائد العام للحرس اللواء حسين سلامي عين اللواء محمد كاظمي رئيسا جديدا لدائرة الاستخبارات".
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