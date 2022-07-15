https://arabic.sputniknews.com/20220715/قبل-زيارة-بايدن-سفيرة-السعودية-لدى-أمريكا-نموذج-الأمن-مقابل-النفط-انتهى-1065080796.html
قبل زيارة بايدن... سفيرة السعودية لدى أمريكا: نموذج "الأمن مقابل النفط" انتهى
قبل زيارة بايدن... سفيرة السعودية لدى أمريكا: نموذج "الأمن مقابل النفط" انتهى
قالت سفيرة المملكة العربية السعودية بأمريكا، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، إن تحديد العلاقة الأمريكية السعودية من خلال نموذج "النفط مقابل الأمن" قد ولى منذ... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:03+0000
2022-07-15T09:03+0000
2022-07-15T09:03+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104226/97/1042269728_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_de36d8cc96326f86dc8458e0dfd89b71.jpg
وكتبت السفيرة السعودية مقالا نشر في صحيفة "بوليتيكو"، جاء فيه: "لقد ولت منذ زمن طويل الأيام التي كان يمكن فيها تحديد العلاقة الأمريكية السعودية من خلال نموذج "النفط مقابل الأمن" الذي عفا عليه الزمن".وأضافت: "لقد تغير العالم ولا يمكن حل المخاطر الوجودية التي تواجهنا جميعا، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ، بدون تحالف أمريكي سعودي فعال..".وتابعت: "يجب أن توجه هذه الأولويات الشراكة الأمريكية السعودية في القرن الحادي والعشرين، ونحن نعتبر زيارة الرئيس بايدن لحظة مهمة لوضع رؤيتنا المشتركة لكيفية مواجهة التحديات التي تنتظرنا".وأردفت: "المملكة العربية السعودية اليوم بالكاد يمكن التعرف عليها بالشكل الذي كانت عليه في السابق، حتى قبل 5 سنوات فقط". وأكدت أن "السعودية اليوم، ليست مجرد شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، ولكن أيضًا في الاستثمار والتنمية المستدامة من خلال استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في التعليم والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة الخضراء.. أطلقنا أجندة تحول تطلق العنان للإمكانات الهائلة لشبابنا وشاباتنا".وأوضحت أن "الرئيس بايدن سيرى السعودية بوجه جديد أصغر سنا"، مؤكدة أنه "من خلال العمل معا يمكننا بناء المستقبل الذي نحلم به جميعًا، مستقبل يفخر به شبابنا، مستقبل نستحقه جميعا".ويأتي ذلك بالتزامن مع جولة شرق أوسطية يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمملكة العربية السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/بايدن-يرحب-بقرار-السعودية-التاريخي-لفتح-أجوائها-أمام-الطيران-الإسرائيلي-1065074007.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104226/97/1042269728_0:0:2845:2134_1920x0_80_0_0_f661e93a59f6a4d0ab49b7e216aac220.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
قبل زيارة بايدن... سفيرة السعودية لدى أمريكا: نموذج "الأمن مقابل النفط" انتهى
تابعنا عبر
قالت سفيرة المملكة العربية السعودية بأمريكا، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، إن تحديد العلاقة الأمريكية السعودية من خلال نموذج "النفط مقابل الأمن" قد ولى منذ زمن طويل، واصفة زيارة بايدن لبلادها اليوم الجمعة بـ"المحورية".
وكتبت السفيرة السعودية مقال
ا نشر في صحيفة "بوليتيكو"، جاء فيه: "لقد ولت منذ زمن طويل الأيام التي كان يمكن فيها تحديد العلاقة الأمريكية السعودية من خلال نموذج "النفط مقابل الأمن" الذي عفا عليه الزمن".
وأضافت: "لقد تغير العالم ولا يمكن حل المخاطر الوجودية التي تواجهنا جميعا، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ، بدون تحالف أمريكي سعودي فعال..".
وتابعت: "يجب أن توجه هذه الأولويات الشراكة الأمريكية السعودية في القرن الحادي والعشرين، ونحن نعتبر زيارة الرئيس بايدن لحظة مهمة لوضع رؤيتنا المشتركة لكيفية مواجهة التحديات التي تنتظرنا".
وأردفت: "المملكة العربية السعودية
اليوم بالكاد يمكن التعرف عليها بالشكل الذي كانت عليه في السابق، حتى قبل 5 سنوات فقط".
وأكدت أن "السعودية اليوم، ليست مجرد شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، ولكن أيضًا في الاستثمار والتنمية المستدامة من خلال استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في التعليم والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة الخضراء.. أطلقنا أجندة تحول تطلق العنان للإمكانات الهائلة لشبابنا وشاباتنا".
وأوضحت أن "الرئيس بايدن سيرى السعودية بوجه جديد أصغر سنا"، مؤكدة أنه "من خلال العمل معا يمكننا بناء المستقبل الذي نحلم به جميعًا، مستقبل يفخر به شبابنا، مستقبل نستحقه جميعا".
ويأتي ذلك بالتزامن مع جولة شرق أوسطية يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن
، تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمملكة العربية السعودية.