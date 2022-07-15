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https://arabic.sputniknews.com/20220715/قناة-مصرية-السيسي-يلتقي-بايدن-غدا-السبت-في-السعودية-فيديو-1065096151.html
قناة مصرية: السيسي يلتقي بايدن غدا السبت في السعودية... فيديو
قناة مصرية: السيسي يلتقي بايدن غدا السبت في السعودية... فيديو
أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ظهر غد السبت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:00+0000
2022-07-15T13:00+0000
مصر
السعودية
جو بايدن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقالت قناة إكسترا نيوز المصرية نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، إن بايدن سيلتقى السيسى ظهر غد السبت فى مدينة جدة بالسعودية.وأضافت المصادر وفقا للقناة، أن القمة المصرية - الأمريكية ستعقد بعد مشاركة الرئيسين فى القمة الأمريكية الإقليمية التي يشارك فيها الرئيس المصري.وكان بايدن زار إسرائيل وفلسطين، في بداية جولة إقليمية تاريخية، تتضمن رحلة بعد ذلك إلى السعودية.وهذه أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه والتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة إسرائيليين.وسيلتقي بايدن بالملك سلمان، وولي العهد، محمد بن سلمان، لبحث أوجه التعاون بين البلدين.كما سيتم خلال زيارة بيادن للسعودية عقد قمة إقليمية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
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مصر, السعودية, جو بايدن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

قناة مصرية: السيسي يلتقي بايدن غدا السبت في السعودية... فيديو

13:00 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
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أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ظهر غد السبت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وقالت قناة إكسترا نيوز المصرية نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، إن بايدن سيلتقى السيسى ظهر غد السبت فى مدينة جدة بالسعودية.
وأضافت المصادر وفقا للقناة، أن القمة المصرية - الأمريكية ستعقد بعد مشاركة الرئيسين فى القمة الأمريكية الإقليمية التي يشارك فيها الرئيس المصري.
وكان بايدن زار إسرائيل وفلسطين، في بداية جولة إقليمية تاريخية، تتضمن رحلة بعد ذلك إلى السعودية.
وهذه أول رحلة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه والتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة إسرائيليين.
وسيلتقي بايدن بالملك سلمان، وولي العهد، محمد بن سلمان، لبحث أوجه التعاون بين البلدين.
كما سيتم خلال زيارة بيادن للسعودية عقد قمة إقليمية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
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