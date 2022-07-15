https://arabic.sputniknews.com/20220715/كيانو-ريفز-يريد-أن-يكون-باتمانالأكبر-سنا--1065107530.html
كيانو ريفز يريد أن يكون "باتمان"الأكبر سنا
كيانو ريفز يريد أن يكون "باتمان"الأكبر سنا
قال الممثل الكندي، كيانو ريفز، إنه يود أن يلعب دور "باتمان" في فيلم "أكشن"، بعد أن لعب تلك الشخصية في فيلم الرسوم المتحركة "الأنيميشن" (DC League of... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T16:34+0000
2022-07-15T16:34+0000
2022-07-15T16:34+0000
العالم
كيانو ريفز
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وتحدث بطل فيلم "ماتريكس" مؤخرا عن لعبه شخصية "Dark Knight" خلال العرض الأول للفيلم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".وردا على سؤال إذا ما أحب لعب تلك الشخصية عبر تقنية الصوت "voicing" أجاب ريفز: "أنا أحب باتمان، كشخصية. أنا أحبه في الكتب المصورة، في الأفلام، لذا كان الحصول على فرصة للتعبير، ولعب باتمان أمرا رائعا"، مشيرا إلى رغبته الشديدة في لعب دور شخصية "باتمان" في فيلم أكشن".وقال ريفز: "قد يكون ذلك الدور في طريقه إلي، عندما يحتاجون إلى باتمان أكبر سنا"، مضيفا "ألعب دورا صغيرا في هذا الفيلم، لكن ولمجرد أن أكون جزءا من مشروع كان (دواين) جونسون وكيفن هارت جزءا منه أمر رائع"، مؤكدا "ويجب أن ألعب دور باتمان".وفي حال حصوله على الدور، وهو يبلغ من العمر 57 عاما، فسيكون كيانو أحد أقدم الممثلين الذين يرتدون قناع ورداء باتمان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كيانو ريفز
كيانو ريفز يريد أن يكون "باتمان"الأكبر سنا
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قال الممثل الكندي، كيانو ريفز، إنه يود أن يلعب دور "باتمان" في فيلم "أكشن"، بعد أن لعب تلك الشخصية في فيلم الرسوم المتحركة "الأنيميشن" (DC League of Super-Pets).
وتحدث بطل فيلم "ماتريكس" مؤخرا عن لعبه شخصية "Dark Knight" خلال العرض الأول للفيلم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل
".
وردا على سؤال إذا ما أحب لعب تلك الشخصية عبر تقنية الصوت "voicing" أجاب ريفز: "أنا أحب باتمان، كشخصية. أنا أحبه في الكتب المصورة، في الأفلام، لذا كان الحصول على فرصة للتعبير، ولعب باتمان أمرا رائعا"، مشيرا إلى رغبته الشديدة في لعب دور شخصية "باتمان" في فيلم أكشن".
وقال ريفز: "قد يكون ذلك الدور في طريقه إلي، عندما يحتاجون إلى باتمان أكبر سنا"، مضيفا "ألعب دورا صغيرا في هذا الفيلم، لكن ولمجرد أن أكون جزءا من مشروع كان (دواين) جونسون وكيفن هارت جزءا منه أمر رائع"، مؤكدا "ويجب أن ألعب دور باتمان".
وفي حال حصوله على الدور، وهو يبلغ من العمر 57 عاما، فسيكون كيانو أحد أقدم الممثلين الذين يرتدون قناع ورداء باتمان.