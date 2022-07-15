https://arabic.sputniknews.com/20220715/لابيد-القرار-السعودي-جاء-بعد-مساع-طويلة-وسرية-1065079424.html
لابيد: القرار السعودي جاء بعد مساع طويلة وسرية
لابيد: القرار السعودي جاء بعد مساع طويلة وسرية
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، عن شكره للقيادة السعودية لسماحها بعبور الطائرات الإسرائيلية فوق مجالها الجوي. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T08:27+0000
2022-07-15T08:27+0000
2022-07-15T08:27+0000
العالم العربي
جو بايدن
السعودية
إسرائيل
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، هنأ من خلالها القيادة السعودية على قرارها بالسماح بفتح الأجواء السعودية أمام الطيران الإسرائيلي.واعتبر لابيد القرار السعودي بمثابة "خطوة أولى" مؤكدا مواصلة العمل على هذا الأمر بحذر تام، بهدف دعم الاقتصاد الإسرائيلي وأمن بلاده ومواطنيه، موضحا أن إسرائيل خاضت طريقا طويلا وسريا ومكثفا مع السعودية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدته:وذكر لابيد أنه سبق هذا القرار السعودي التوقيع على "إعلان القدس" الذي يؤكد الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل ومواجهة البرنامج النووي الإيراني.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل، أول أمس الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته شرق الأوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.
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العالم العربي, جو بايدن, السعودية, إسرائيل
لابيد: القرار السعودي جاء بعد مساع طويلة وسرية
تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، عن شكره للقيادة السعودية لسماحها بعبور الطائرات الإسرائيلية فوق مجالها الجوي.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، هنأ من خلالها القيادة السعودية على قرارها بالسماح بفتح الأجواء السعودية أمام الطيران الإسرائيلي.
واعتبر لابيد القرار السعودي بمثابة "خطوة أولى" مؤكدا مواصلة العمل على هذا الأمر بحذر تام، بهدف دعم الاقتصاد الإسرائيلي وأمن بلاده ومواطنيه، موضحا أن إسرائيل خاضت طريقا طويلا وسريا ومكثفا مع السعودية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدته:
بعد طريق طويل وسري ودبلوماسية مكثفة مع السعودية وأمريكا، استيقظنا هذا الصباح على أخبار جيدة، تتعلق بسماح المملكة السعودية بفتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الإسرائيلية.
وذكر لابيد أنه سبق هذا القرار السعودي التوقيع على "إعلان القدس" الذي يؤكد الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل ومواجهة البرنامج النووي الإيراني.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية
التي تستوفي متطلبات العبور.
وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل، أول أمس الأربعاء، في بداية جولة إقليمية تاريخية
، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.
وخلال جولته شرق الأوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.