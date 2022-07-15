عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220715/ليبيا-تستعد-لرفع-القوة-القاهرة-عن-الحقول-والموانئ-النفطية-المغلقة-واستئناف-الإنتاج-1065097222.html
ليبيا تستعد لرفع "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية المغلقة واستئناف الإنتاج
ليبيا تستعد لرفع "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية المغلقة واستئناف الإنتاج
أفاد مسؤول في مجال النفط الليبي، اليوم الجمعة، أن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قداره ستعلن اليوم رفع "القوة القاهرة" عن الموانئ والحقول النفطية... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:41+0000
2022-07-15T13:41+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103653/46/1036534638_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_a79670221830c76b8c1adc13052165dd.jpg
بنغازي – سبوتنيك. وقال مصدر ليبي مسؤول فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الجديد، المكلف من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فرحات بن قداره، سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، للإعلان رسمياً عن إعادة فتح واستئناف الإنتاج ورفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية في البلاد، المغلقة منذ فترة بسبب الصراعات السياسية بالبلاد".وأضاف المصدر أنه بعد إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية المغلقة من المتوقع أن يصل الإنتاج من مليون ومائتي برميل يومياً إلى مليون وثلاثمئة برميل يومياً بشكل مبدئي.وأكد أن خطط التطوير المقبلة سوف تساعد في زيادة رفع الإنتاج لأكثر من مليون وثلاثمئة برميل يوميا.وأوضح أن وزير النفط والغاز الليبي في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط قاما بالتنسيق والتشاور حول الخطوات القادمة لزيادة الإنتاج بالحقول والموانئ النفطية.يذكر أن الحقول المتوقفة عن العمل في الوقت الحالي هي حقل الفيل والشرارة وأبو القاسم وحقول شركة سرت وحقول شركة الزويتينة، وحقول شركة السرير.واستلم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية فرحات بن قدارة، أمس الخميس، منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلفاً عن المقال مصطفى صنع الله، حيث طمأن بن قداره الشركاء الأجانب بكل الاتفاقيات المبرمة لتطويرها وتوسيعها وضمان عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة.وتعتمد الدولة الليبية كلياً في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها من هذه الإيرادات.وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/هل-يتكرر-سيناريوالنفط-مقابل-الغذاء-العراقي-في-ليبيا-1064948990.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103653/46/1036534638_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_20c0812364d30c820759ec3325a674d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

ليبيا تستعد لرفع "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية المغلقة واستئناف الإنتاج

13:41 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصورمحطة نفط في ليبيا
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفاد مسؤول في مجال النفط الليبي، اليوم الجمعة، أن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قداره ستعلن اليوم رفع "القوة القاهرة" عن الموانئ والحقول النفطية المغلقة، مؤكداً الاستعداد لاستئناف الإنتاج ليصل إلى مليون وثلاثمئة برميل يوميا.
بنغازي – سبوتنيك. وقال مصدر ليبي مسؤول فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الجديد، المكلف من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فرحات بن قداره، سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، للإعلان رسمياً عن إعادة فتح واستئناف الإنتاج ورفع القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية في البلاد، المغلقة منذ فترة بسبب الصراعات السياسية بالبلاد".

وأضاف المصدر أنه بعد إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية المغلقة من المتوقع أن يصل الإنتاج من مليون ومائتي برميل يومياً إلى مليون وثلاثمئة برميل يومياً بشكل مبدئي.
وأكد أن خطط التطوير المقبلة سوف تساعد في زيادة رفع الإنتاج لأكثر من مليون وثلاثمئة برميل يوميا.
وأوضح أن وزير النفط والغاز الليبي في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط قاما بالتنسيق والتشاور حول الخطوات القادمة لزيادة الإنتاج بالحقول والموانئ النفطية.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
هل يتكرر سيناريو"النفط مقابل الغذاء" العراقي في ليبيا؟
11 يوليو, 09:11 GMT
يذكر أن الحقول المتوقفة عن العمل في الوقت الحالي هي حقل الفيل والشرارة وأبو القاسم وحقول شركة سرت وحقول شركة الزويتينة، وحقول شركة السرير.

واستلم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية فرحات بن قدارة، أمس الخميس، منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلفاً عن المقال مصطفى صنع الله، حيث طمأن بن قداره الشركاء الأجانب بكل الاتفاقيات المبرمة لتطويرها وتوسيعها وضمان عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة.

وتعتمد الدولة الليبية كلياً في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي، حيث يتم صرف المرتبات للموظفين بالدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها من هذه الإيرادات.

وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала