https://arabic.sputniknews.com/20220715/ليس-هناك-طريق-إلا-محمد-بن-سلمان-صحيفة-أمريكية-تثير-تفاعلا-واسعا--1065099176.html
"ليس هناك طريق إلا محمد بن سلمان".. صحيفة أمريكية تثير تفاعلا واسعا
"ليس هناك طريق إلا محمد بن سلمان".. صحيفة أمريكية تثير تفاعلا واسعا
أثار تقرير بعنوان "درس السعودية لبايدن: الطريق الوحيد يمر عبر محمد بن سلمان"، لصحيفة "نيويورك تايمز" تفاعلا واسعا على مواقع التواصل. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:55+0000
2022-07-15T13:55+0000
2022-07-15T13:55+0000
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وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور يوم الخميس، إنه مع تأثير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على أسعار النفط وسعي إيران لتوسيع قدراتها النووية، يحتاج بايدن فجأة إلى مساعدة السعودية، ويجب أن يواجه حقيقة أن الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي من خلال الأمير محمد".وسيلتقي بايدن بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللمشاركة في قمة يعقدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في جدة يشارك فيها كل من الأردن والعراق ومصر.وبات معلوماً أن ملف الطاقة سيتصدر أولويات اللقاءات التي سيعقدها بايدن في السعودية مع قادة الخليج إضافة إلى مواضيع أخرى لا تقل أهمية كالتطبيع العربي مع إسرائيل والوضع في الشرق الأوسط وأيضاً ملف حقوق الإنسان.لكن في خضم كل هذه التطوّرات التي من المؤكد أنها ستبشر بمرحلة جديدة بين البلدين وباحتمال عودة المياه إلى مجاريها، ثمة من يعتقد أن المشهد لن يكتمل إلا بصورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض وفي عهد جو بايدن تحديداً.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
"ليس هناك طريق إلا محمد بن سلمان".. صحيفة أمريكية تثير تفاعلا واسعا
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أثار تقرير بعنوان "درس السعودية لبايدن: الطريق الوحيد يمر عبر محمد بن سلمان"، لصحيفة "نيويورك تايمز" تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.
وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور يوم الخميس، إنه مع تأثير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على أسعار النفط وسعي إيران لتوسيع قدراتها النووية، يحتاج بايدن فجأة إلى مساعدة السعودية، ويجب أن يواجه حقيقة أن الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي من خلال الأمير محمد".
وأضافت: "بصرف النظر عن نتيجة الرحلة، فإن صورة السيد بايدن وهو يلتقي بالأمير محمد على أرضه الخاصة ستوفر تأكيدًا لمكانة الشاب الملكي على رأس إحدى أهم الدول في الشرق الأوسط وتعزز رؤيته الخاصة بالشرق الأوسط والمملكة ومكانتها القوية في العالم".
وسيلتقي بايدن بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللمشاركة في قمة يعقدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في جدة يشارك فيها كل من الأردن والعراق ومصر.
وبات معلوماً أن ملف الطاقة سيتصدر أولويات اللقاءات التي سيعقدها بايدن في السعودية مع قادة الخليج إضافة إلى مواضيع أخرى لا تقل أهمية كالتطبيع العربي مع إسرائيل والوضع في الشرق الأوسط وأيضاً ملف حقوق الإنسان.
لكن في خضم كل هذه التطوّرات التي من المؤكد أنها ستبشر بمرحلة جديدة بين البلدين وباحتمال عودة المياه إلى مجاريها، ثمة من يعتقد أن المشهد لن يكتمل إلا بصورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض وفي عهد جو بايدن تحديداً.