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https://arabic.sputniknews.com/20220715/مانشستر-يونايتد-يعلن-رسميا-تعاقده-مع-كريستيان-إريكسن-1065106236.html
مانشستر يونايتد يعلن رسميا تعاقده مع كريستيان إريكسن
مانشستر يونايتد يعلن رسميا تعاقده مع كريستيان إريكسن
أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع نجم كرة القدم الدنماركي، كريستيان ‏إريكسن، في صفقة مدتها 3 سنوات.‏ 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T15:54+0000
2022-07-15T15:54+0000
رياضة
مجتمع
مانشستر يونايتد
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وقال يونايتد في بيان: "يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد انضمام كريستيان إريكسن إلى النادي، حيث وقع عقدا حتى شهر يونيو/ حزيران 2025".ويأتي انضمام إريكسن (30 عاما) إلى مانشستر يونايتد بعد صراعه مع الموت العام الماضي، عندما عانى من سكتة قلبية على أرض الملعب في كوبنهاغن أثناء اللعب مع الدنمارك في بطولة "يورو 2020"، واضطربعدها لمغادرة ناديه الإيطالي، إنتر ميلان، بعد تعافيه بسبب اللوائح الصحية لدوري الدرجة الأولى.وأثبت إريكسن المزود بجهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع، لياقته البدنية، خلال قضائه فترة إعارة في نادي برينتفورد، في النصف الثاني من الموسم الماضي.وكان كريستيان إريكسن صرح في وقت سابق أن "مانشستر يونايتد ناد خاص، ولا أطيق الانتظار للبدء".وتابع: "لقد حظيت بامتياز اللعب في أولد ترافورد عدة مرات، لكن القيام بذلك بالقميص الأحمر لمانشستر يونايتد سيكون شعورا رائعا".ويتمتع كريستيان إريكسن بخبرة العمل مع مدرب مانشستر يونايتد إريك، تن هاغ، بعد التدريب مع أياكس كجزء من عودته إلى كرة القدم بعد إصابته بالسكتة القلبية في بطولة "يورو 2020".
https://arabic.sputniknews.com/20220131/إريكسن-يعود-للملاعب-بعد-أزمته-الصحية-بتعاقده-مع-نادي-برينتفورد-1057496481.html
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رياضة, مجتمع, مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يعلن رسميا تعاقده مع كريستيان إريكسن

15:54 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFEلاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن
لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
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أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع نجم كرة القدم الدنماركي، كريستيان ‏إريكسن، في صفقة مدتها 3 سنوات.‏
وقال يونايتد في بيان: "يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد انضمام كريستيان إريكسن إلى النادي، حيث وقع عقدا حتى شهر يونيو/ حزيران 2025".
ويأتي انضمام إريكسن (30 عاما) إلى مانشستر يونايتد بعد صراعه مع الموت العام الماضي، عندما عانى من سكتة قلبية على أرض الملعب في كوبنهاغن أثناء اللعب مع الدنمارك في بطولة "يورو 2020"، واضطربعدها لمغادرة ناديه الإيطالي، إنتر ميلان، بعد تعافيه بسبب اللوائح الصحية لدوري الدرجة الأولى.
وأثبت إريكسن المزود بجهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع، لياقته البدنية، خلال قضائه فترة إعارة في نادي برينتفورد، في النصف الثاني من الموسم الماضي.
اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
إريكسن يعود للملاعب بعد أزمته الصحية بتعاقده مع نادي برينتفورد
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وكان كريستيان إريكسن صرح في وقت سابق أن "مانشستر يونايتد ناد خاص، ولا أطيق الانتظار للبدء".
وتابع: "لقد حظيت بامتياز اللعب في أولد ترافورد عدة مرات، لكن القيام بذلك بالقميص الأحمر لمانشستر يونايتد سيكون شعورا رائعا".
ويتمتع كريستيان إريكسن بخبرة العمل مع مدرب مانشستر يونايتد إريك، تن هاغ، بعد التدريب مع أياكس كجزء من عودته إلى كرة القدم بعد إصابته بالسكتة القلبية في بطولة "يورو 2020".
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