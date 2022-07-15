https://arabic.sputniknews.com/20220715/مجلس-الأعمال-السعودي-ارتفاع-صادرات-المملكة-إلى-أمريكا-في-2021-بنسبة-50-1065084967.html
مجلس الأعمال السعودي: ارتفاع صادرات المملكة إلى أمريكا في 2021 بنسبة 50%
مجلس الأعمال السعودي: ارتفاع صادرات المملكة إلى أمريكا في 2021 بنسبة 50%
أكد مجلس الأعمال السعودي أن صادرات المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت في العام الماضي، 2021، بنسبة 50%. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:58+0000
2022-07-15T09:58+0000
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أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان نشرته جريدة عكاظ السعودية، أوضح المجلس أن "قيمة الصادرات السعودية إلى أمريكا قد وصلت إلى 50.7 مليار ريال، وذلك مقارنة بقيمتها في العام السابق، 2020، والتي سجلت نحو 33.7 مليار ريال.وحول طبيعة تلك الصادرات أشار المجلس إلى أن "الصادرات غير النفطية وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي لها، وهو 9.1 مليار ريال في 2021 بزيادة نسبتها 72%، بعد أن كانت قيمتها نحو 5.3 مليار ريال".وحسب البيان فإن "الصادرات النفطية قد ارتفعت 46% لتصل إلى 41.6 مليار ريال، مقارنة بـ28.5 مليار ريال، بينما سجل الميزان التجاري فائضاً للجانب السعودي بقيمة 8.9 مليار ريال، بعد أن بلغت قيمة الصادرات السعودية الإجمالية نحو 50.7 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات من أمريكا 41.8 مليار ريال".وعن الواردات إلى المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح البيان أن السيارات جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار ريال، شكّلت سيارات المستهلكين نحو 75%، في حين تضمنت النسبة المتبقية، 25%، السيارات العسكرية والجرارات والمقطورات وقطع الغيار الخاصة بها".
https://arabic.sputniknews.com/20180906/صادرات-النفط-السعودية-أمريكا-1035137257.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الأعمال السعودي: ارتفاع صادرات المملكة إلى أمريكا في 2021 بنسبة 50%
09:58 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 10:03 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
أكد مجلس الأعمال السعودي أن صادرات المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت في العام الماضي، 2021، بنسبة 50%.
ووفقا لبيان نشرته جريدة
عكاظ السعودية، أوضح المجلس أن "قيمة الصادرات السعودية إلى أمريكا قد وصلت إلى 50.7 مليار ريال، وذلك مقارنة بقيمتها في العام السابق، 2020، والتي سجلت نحو 33.7 مليار ريال.
وحول طبيعة تلك الصادرات أشار المجلس إلى أن "الصادرات غير النفطية وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي لها، وهو 9.1 مليار ريال في 2021 بزيادة نسبتها 72%، بعد أن كانت قيمتها نحو
5.3 مليار ريال".
وحسب البيان فإن "الصادرات النفطية قد ارتفعت 46% لتصل إلى 41.6 مليار ريال، مقارنة بـ28.5 مليار ريال، بينما سجل الميزان التجاري فائضاً للجانب السعودي بقيمة 8.9 مليار ريال، بعد أن بلغت قيمة الصادرات السعودية الإجمالية نحو 50.7 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات من أمريكا 41.8 مليار ريال".
وجاءت "الأسمدة على قمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت 2.6 مليار ريال، ما يعادل 29% من الصادرات غير النفطية، كما تضاعفت الصادرات السعودية من اليوريا إلى 750 مليون ريال. وحلت المواد الكيميائية العضوية في المرتبة الثانية لأعلى الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت 1.9 مليار ريال، ما يعادل 21% من إجمالي الصادرات غير النفطية".
وعن الواردات إلى المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح البيان أن السيارات جاءت في المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليار ريال، شكّلت سيارات المستهلكين نحو 75%، في حين تضمنت النسبة المتبقية، 25%، السيارات العسكرية والجرارات والمقطورات وقطع الغيار الخاصة بها".