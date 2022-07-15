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محمد بن سلمان والكاظمي يتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية
محمد بن سلمان والكاظمي يتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية
التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T21:37+0000
2022-07-15T21:37+0000
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وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".من جهتها ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظم والوفد المرافق له دخل في اجتماع مغلق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/إعلام-بايدن-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-مع-السعودية-بشأن-تيران-وصنافير-1065118689.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم

محمد بن سلمان والكاظمي يتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية

21:37 GMT 15.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
من جهتها ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظم والوفد المرافق له دخل في اجتماع مغلق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
إعلام: بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن تيران وصنافير
20:59 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة.
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