https://arabic.sputniknews.com/20220715/محمد-بن-سلمان-والكاظمي-يتبادلان-وجهات-النظر-حول-عدد-من-القضايا-الإقليمية-1065119175.html
محمد بن سلمان والكاظمي يتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية
محمد بن سلمان والكاظمي يتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية
التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T21:37+0000
2022-07-15T21:37+0000
2022-07-15T21:37+0000
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وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".من جهتها ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظم والوفد المرافق له دخل في اجتماع مغلق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/إعلام-بايدن-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-مع-السعودية-بشأن-تيران-وصنافير-1065118689.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم
محمد بن سلمان والكاظمي يتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية
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التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر
حول عدد من القضايا الإقليمية، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية "واس".
من جهتها ذكرت وكالة
الأنباء العراقية "واع"، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظم والوفد المرافق له دخل في اجتماع مغلق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة.