https://arabic.sputniknews.com/20220715/مراسلة-باكستانية-تصفع-مراهقا-على-الهواء-فيديو-1065089857.html
مراسلة باكستانية تصفع مراهقا على الهواء... فيديو
مراسلة باكستانية تصفع مراهقا على الهواء... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر مراسلة باكستانية تصفع مراهقا على وجهه خلال تأدية عملها. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T11:40+0000
2022-07-15T11:40+0000
2022-07-15T11:43+0000
نادي الفيديو
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وظهرت المراسلة وسط مجموعة أشخاص في الشارع في أثناء تقديم تقرير تلفزيوني، إلا أن مراهقا كان يقف إلى جوارها مد يده أمام الكاميرا أثناء تحدث المراسلة.حاول أحد أفراد طاقم العمل إبعاد يد المراهق من أمام الكاميرا إلا أن تصرف المراهق أثار غضب المراسلة التي بادرته بصفعة قوية ومباغته على وجهه بمجرد أن أنهت حديثها للكاميرا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مراسلة باكستانية تصفع مراهقا على الهواء... فيديو
11:40 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر مراسلة باكستانية تصفع مراهقا على وجهه خلال تأدية عملها.
وظهرت المراسلة وسط مجموعة أشخاص في الشارع في أثناء تقديم تقرير تلفزيوني، إلا أن مراهقا كان يقف إلى جوارها مد يده أمام الكاميرا أثناء تحدث المراسلة.
حاول أحد أفراد طاقم العمل إبعاد يد المراهق من أمام الكاميرا إلا أن تصرف المراهق أثار غضب المراسلة التي بادرته بصفعة قوية ومباغته على وجهه بمجرد أن أنهت حديثها للكاميرا.