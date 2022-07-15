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https://arabic.sputniknews.com/20220715/مراسلة-باكستانية-تصفع-مراهقا-على-الهواء-فيديو-1065089857.html
مراسلة باكستانية تصفع مراهقا على الهواء... فيديو
مراسلة باكستانية تصفع مراهقا على الهواء... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر مراسلة باكستانية تصفع مراهقا على وجهه خلال تأدية عملها. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
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وظهرت المراسلة وسط مجموعة أشخاص في الشارع في أثناء تقديم تقرير تلفزيوني، إلا أن مراهقا كان يقف إلى جوارها مد يده أمام الكاميرا أثناء تحدث المراسلة.حاول أحد أفراد طاقم العمل إبعاد يد المراهق من أمام الكاميرا إلا أن تصرف المراهق أثار غضب المراسلة التي بادرته بصفعة قوية ومباغته على وجهه بمجرد أن أنهت حديثها للكاميرا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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نادي الفيديو

مراسلة باكستانية تصفع مراهقا على الهواء... فيديو

11:40 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 15.07.2022)
© AP Photo / K.M. Chaudaryمارفيا مالك، أول مذيعة متحولة جنسيا في باكستان
مارفيا مالك، أول مذيعة متحولة جنسيا في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / K.M. Chaudary
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تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر مراسلة باكستانية تصفع مراهقا على وجهه خلال تأدية عملها.
وظهرت المراسلة وسط مجموعة أشخاص في الشارع في أثناء تقديم تقرير تلفزيوني، إلا أن مراهقا كان يقف إلى جوارها مد يده أمام الكاميرا أثناء تحدث المراسلة.
حاول أحد أفراد طاقم العمل إبعاد يد المراهق من أمام الكاميرا إلا أن تصرف المراهق أثار غضب المراسلة التي بادرته بصفعة قوية ومباغته على وجهه بمجرد أن أنهت حديثها للكاميرا.
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