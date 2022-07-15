https://arabic.sputniknews.com/20220715/مسؤول-الإمارات-ترسل-سفيرا-إلى-إيران-ولن-تكون-جزءا-من-محور-ضدها-1065084585.html
مسؤول: الإمارات ترسل سفيرا إلى إيران ولن تكون جزءا من "محور" ضدها
مسؤول: الإمارات ترسل سفيرا إلى إيران ولن تكون جزءا من "محور" ضدها
قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الجمعة، إن بلاده تعمل على إرسال سفير إلى إيران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، مضيفا أن النهج... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:54+0000
2022-07-15T09:54+0000
2022-07-15T10:07+0000
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وفي حديثه إلى الصحفيين قبيل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى باريس، قال إن الإمارات لن تكون جزءا من "محور" ضد إيران رغم أنه قال إن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية.كان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قال إن بلاده لن تسمح لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالنشاط قرب حدودها.وأوضح ولايتي في حوار مع صحيفة "انتخاب" الإيرانية، أن فكرة إنشاء حلف شبيه بالناتو في الشرق الأوسط بمشاركة دول مثل الإمارات والأردن، هي فكرة غير ملائمة، مضيفا: "لن نسمح لحلف الناتو بالعمل قرب حدودنا ونعتبره تهديدا لأمننا".وقال: "لا تتمتع الدولتان (الإمارات والأردن) بقدرات عسكرية كبيرة، ولا تتمتعان بمكانة استراتيجية مهمة في النزاعات الإقليمية والأمنية المحتملة، وإذا كانت لديهما منشآت فسيتم استعارتها".واعتبر حلف الناتو "كيانا عسكريا سيئ السمعة مركزه الولايات المتحدة، حيث يقوم بتنفيذ العديد من الأحداث الضارة والمدمرة ضد الدول المستقلة في العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/أمريكا-نبحث-دمج-قدرات-الدفاع-الجوي-لإسرائيل-ودول-عربية-في-مواجهة-إيران-1064834283.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, العالم, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
مسؤول: الإمارات ترسل سفيرا إلى إيران ولن تكون جزءا من "محور" ضدها
09:54 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الجمعة، إن بلاده تعمل على إرسال سفير إلى إيران مع سعيها إلى إعادة بناء العلاقات معها، مضيفا أن النهج التصادمي مع طهران ليس شيئا تدعمه أبوظبي.
وفي حديثه إلى الصحفيين قبيل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى باريس، قال إن الإمارات لن تكون جزءا من "محور" ضد إيران رغم أنه قال إن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية.
كان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قال إن بلاده لن تسمح لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالنشاط قرب حدودها.
وأوضح ولايتي في حوار مع صحيفة "انتخاب" الإيرانية
، أن فكرة إنشاء حلف شبيه بالناتو في الشرق الأوسط بمشاركة دول مثل الإمارات والأردن، هي فكرة غير ملائمة، مضيفا: "لن نسمح لحلف الناتو بالعمل قرب حدودنا ونعتبره تهديدا لأمننا".
وتابع: "إذا أراد أي بلد سواء الإمارات أو غير الإمارات، القيام بشيء في هذا المجال، فهو لا يخدم المنطقة، بل يوجه ضربة خطيرة للمنطقة".
وقال: "لا تتمتع الدولتان (الإمارات والأردن) بقدرات عسكرية كبيرة، ولا تتمتعان بمكانة استراتيجية مهمة في النزاعات الإقليمية والأمنية المحتملة، وإذا كانت لديهما منشآت فسيتم استعارتها".
واعتبر حلف الناتو "كيانا عسكريا سيئ السمعة مركزه الولايات المتحدة، حيث يقوم بتنفيذ العديد من الأحداث الضارة والمدمرة ضد الدول المستقلة في العالم".