https://arabic.sputniknews.com/20220715/مسؤول-مغربي-يكشف-لـسبوتنيك-حجم-خسائر-الحرائق-بمنطقة-العرائش-صور-1065092900.html

مسؤول مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" حجم خسائر الحرائق بمنطقة العرائش... صور

مسؤول مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" حجم خسائر الحرائق بمنطقة العرائش... صور

أكد حماني محمد، رئيس مجلس جماعة الساحل بالعرائش المغربية، إخماد جميع الحرائق بالمنطقة دون وقوع خسائر بشرية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T12:05+0000

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وأضاف محمد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المساحة التي تضررت من الحريق بالمنطقة بلغت نحو 230 هكتار من المساحات الزراعية والغابات.وأوضح أن قوات الوقاية المدنية بمشاركة القوات المسلحة الملية والسلطات المحلية تمكنت من تطويق الحريق وإخماده بشكل كامل.بشأن الأسباب التي أدت لاندلاع الحرائق حتى الآن، أوضح المسؤول المغربي أن الأسباب مجهولة حتى الآن، وأنه لا يمكن لأحد اتهام أي طرف حتى الآن بشأن الأسباب التي أدت لاندلاع الحرائق.ولفت إلى أن الحرائق طالت بعض الغابات التي يتواجد بها العديد من الأشجار المثمرة وغير المثمرة وكذلك بعض حقول الزيتون، وبعض أشجار الفاكهة.وشهدت المغرب أمس الخميس حرائق في عدد من المناطق الحراجية في شمال البلاد، وبحسب "الفرات نيوز"، عملت السلطات المغربية على السيطرة على ما لا يقل عن أربعة حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد.وأشار المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية، إلى أن حرائق الغابات لم تسفر عن ضحايا، والتي كانت سببها رياح عنيفة عن أي إصابات حتى الآن، لكنها تسببت في إجلاء قرابة 500 عائلة، كإجراء وقائي في منطقتي العرائش وتازة.وأوضح المركز أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة، فيما قضت ألسنة اللهب على "قرية صغيرة في منطقة القصر الكبير".ولا تزال عمليات الإطفاء متواصلة من أجل إخماد الحريق الغابوي، والذي التهم أكثر من 170 هكتارا من المساحة الغابوية المشكلة من غطاء نباتي محلي وأشجار الصنوبر وأشجار مثمرة أخرى، وفي إقليم العرائش، أتت النيران على ما يناهز 800 هكتار من الغطاء الغابوي، والمكون أساسا من أشجار البلوط الفليني والنباتات الثانوية.

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