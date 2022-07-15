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مصر... انطلاق بطولة العالم للسلاح بمشاركة أكثر من 100 دولة
مصر... انطلاق بطولة العالم للسلاح بمشاركة أكثر من 100 دولة
انطلقت، اليوم الجمعة، أولى أيام بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، التي تقام في ستاد القاهرة في مصر. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T10:04+0000
2022-07-15T10:04+0000
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وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، جاءت قائمة المنتخب المصري المشارك في منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات كالتالي: ناردين إيهاب وشرويت جابر ولمى حزين وآية شريف.بينما ضمت قائمة المنتخب المصري للرجال كلا من محمد عامر وزياد السيسي وأدهم معتز ومدحت معتز.وتقام اليوم منافسات دور المجموعات والأدوار غير الرئيسية ليتأهل 64 لاعب ولاعبة إلى دور الـ 64 الرئيسي والمقرر انطلاقه يوم 18 يوليو الجاري.ويتم تأهيل أول 16 لاعب أو لاعبة في التصنيف الخاص بكل سلاح إلى دور الـ 64 الرئيسي.ويشارك ببطولة العالم للسلاح نحو 2000 فرد منهم 956 لاعبا ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 102 دولة مقسمة إلى 15 دولة من أفريقيا، و23 دولة من الأمريكتين، و26 دولة آسيوية، و36 دولة أوروبية، ودولتين من أوقيانوسيا.ومن المقرر أن تستمر فعاليات بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، والتي تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولي حتى 23 يوليو/تموز الجاري.
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مصر, أخبار مصر الآن, رياضة

مصر... انطلاق بطولة العالم للسلاح بمشاركة أكثر من 100 دولة

10:04 GMT 15.07.2022
© flickr.com / John McCabeعلم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© flickr.com / John McCabe
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انطلقت، اليوم الجمعة، أولى أيام بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، التي تقام في ستاد القاهرة في مصر.
وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، جاءت قائمة المنتخب المصري المشارك في منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات كالتالي: ناردين إيهاب وشرويت جابر ولمى حزين وآية شريف.
بينما ضمت قائمة المنتخب المصري للرجال كلا من محمد عامر وزياد السيسي وأدهم معتز ومدحت معتز.
وتقام اليوم منافسات دور المجموعات والأدوار غير الرئيسية ليتأهل 64 لاعب ولاعبة إلى دور الـ 64 الرئيسي والمقرر انطلاقه يوم 18 يوليو الجاري.
ويتم تأهيل أول 16 لاعب أو لاعبة في التصنيف الخاص بكل سلاح إلى دور الـ 64 الرئيسي.
ويشارك ببطولة العالم للسلاح نحو 2000 فرد منهم 956 لاعبا ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 102 دولة مقسمة إلى 15 دولة من أفريقيا، و23 دولة من الأمريكتين، و26 دولة آسيوية، و36 دولة أوروبية، ودولتين من أوقيانوسيا.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، والتي تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولي حتى 23 يوليو/تموز الجاري.
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