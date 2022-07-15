مصر... انطلاق بطولة العالم للسلاح بمشاركة أكثر من 100 دولة
انطلقت، اليوم الجمعة، أولى أيام بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، التي تقام في ستاد القاهرة في مصر.
وحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، جاءت قائمة المنتخب المصري المشارك في منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات كالتالي: ناردين إيهاب وشرويت جابر ولمى حزين وآية شريف.
اهم اهم اهم المصريين اهم 🗣— Egyptianfencingfederation (@FencingEgy) July 14, 2022
منتخبنا الوطني في مهمة جديدة ببطولة العالم للكبار للسلاح ✌️#شجع_أبطالنا.. #شجع_مصر 🤺🇪🇬 pic.twitter.com/WXZ2hIeKE0
بينما ضمت قائمة المنتخب المصري للرجال كلا من محمد عامر وزياد السيسي وأدهم معتز ومدحت معتز.
وتقام اليوم منافسات دور المجموعات والأدوار غير الرئيسية ليتأهل 64 لاعب ولاعبة إلى دور الـ 64 الرئيسي والمقرر انطلاقه يوم 18 يوليو الجاري.
ويتم تأهيل أول 16 لاعب أو لاعبة في التصنيف الخاص بكل سلاح إلى دور الـ 64 الرئيسي.
🌇 #مشاريع_مصر🇪🇬|— مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) July 14, 2022
تستضيف مصر بطولة العالم للسلاح المقرر تنظيمها خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجاري بهيئة استاد القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يشارك بالبطولة نحو 2000 فرد منهم 956 لاعب ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 102 دولة.
FENCING WORLD CHAMPIONSHIPS 2022 - Cairo pic.twitter.com/eBrkAgLJt6
ويشارك ببطولة العالم للسلاح نحو 2000 فرد منهم 956 لاعبا ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 102 دولة مقسمة إلى 15 دولة من أفريقيا، و23 دولة من الأمريكتين، و26 دولة آسيوية، و36 دولة أوروبية، ودولتين من أوقيانوسيا.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات بطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، والتي تستضيفها صالات استاد القاهرة الدولي حتى 23 يوليو/تموز الجاري.