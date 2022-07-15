https://arabic.sputniknews.com/20220715/مصر-توقف-أنشطة-قواتها-ببعثة-حفظ-السلام-في-مالي-مؤقتا-بعد-تزايد-استهداف-جنودها-1065099839.html
مصر توقف أنشطة قواتها ببعثة حفظ السلام في مالي مؤقتا بعد تزايد استهداف جنودها
مصر توقف أنشطة قواتها ببعثة حفظ السلام في مالي مؤقتا بعد تزايد استهداف جنودها
قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مصر أبلغت الأمم المتحدة أنها ستعلق مؤقتًا أنشطة وحدتها في بعثة حفظ السلام في مالي. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T14:34+0000
2022-07-15T14:34+0000
2022-07-15T14:34+0000
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وتسببت هجمات إرهابية في مقتل 7 جنود مصريين منذ بداية العام.ويعد القرار ضربة أخرى للمهمة بعد أن علق المجلس العسكري في مالي مؤقتًا تناوب القوات من قبل الدول المساهمة في مهمة حفظ السلام يوم الخميس.وتعد مينوسما - بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي - واحدة من أكبر بعثات القوات التابعة للأمم المتحدة.وتضم البعثة في مالي 13289 جنديا و1920 شرطيا.وعلى مدى العقد الماضي قُتل 177 من جنودها في أعمال عدائية، بينهم أربعة في يونيو/ حزيران. كما أصيب ثمانية من قوات حفظ السلام في انفجار لغم في منطقة تمبكتو في 23 من الشهر نفسه.وفي 29 من الشهر الماضي مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض القوة لمدة عام.وهناك قلق من أن قوات حفظ السلام قد تكون أكثر عرضة للخطر بدون الدعم الجوي الفرنسي بعد قرار فرنسا الانسحاب من مالي إثر خلاف مع القادة العسكريين الذين نفذوا انقلابين في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدين-مقتل-جنديين-مصريين-في-مالي-1064790853.html
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العالم, العالم العربي, مصر, منظمة الأمم المتحدة
مصر توقف أنشطة قواتها ببعثة حفظ السلام في مالي مؤقتا بعد تزايد استهداف جنودها
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قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مصر أبلغت الأمم المتحدة أنها ستعلق مؤقتًا أنشطة وحدتها في بعثة حفظ السلام في مالي.
وتسببت هجمات إرهابية في مقتل 7 جنود مصريين منذ بداية العام.
وقال المتحدث "لقد تم إبلاغنا أنه نتيجة لذلك، فإن الوحدة المصرية ستعلق مؤقتًا أنشطتها داخل مينوسما اعتبارًا من 15 أغسطس/آب"، وفقا لوكالة رويترز.
ويعد القرار ضربة أخرى للمهمة بعد أن علق المجلس العسكري في مالي مؤقتًا تناوب القوات من قبل الدول المساهمة في مهمة حفظ السلام يوم الخميس.
وتعد مينوسما - بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي - واحدة من أكبر بعثات القوات التابعة للأمم المتحدة.
وتضم البعثة في مالي 13289 جنديا و1920 شرطيا.
وعلى مدى العقد الماضي قُتل 177 من جنودها في أعمال عدائية، بينهم أربعة في يونيو/ حزيران. كما أصيب ثمانية من قوات حفظ السلام
في انفجار لغم في منطقة تمبكتو في 23 من الشهر نفسه.
وفي 29 من الشهر الماضي مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض القوة لمدة عام.
وهناك قلق من أن قوات حفظ السلام قد تكون أكثر عرضة للخطر بدون الدعم الجوي الفرنسي بعد قرار فرنسا الانسحاب من مالي إثر خلاف مع القادة العسكريين الذين نفذوا انقلابين في البلاد.