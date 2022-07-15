https://arabic.sputniknews.com/20220715/مصر-3-مستشفيات-عزل-جديدة-بعد-زيادة-إصابات-فيروس-كورونا-1065103322.html
مصر... 3 مستشفيات عزل جديدة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا
مصر... 3 مستشفيات عزل جديدة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا
أصدرت وزارة الصحة المصرية، قرارا بتخصيص 3 مستشفيات عزل جديدة، وذلك بعد زيادة إصابات فيروس "كورونا" المستجد. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T15:09+0000
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وقرر وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد شوقي، يوم الثلاثاء الماضي، تحويل 3 مستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة للعمل بالكامل كمستشفيات لعزل المصابين بـ(كوفيد-19)، وفقا لموقع "مصراوي".والمستشفيات الثلاثة التي يشملها القرار هي الصدر في العباسية، وحميات العباسية، وحميات حلوان، والتي ستتحول جميعا من مستشفيات عزل جزئي إلى كامل، وذلك من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات مع بداية الموجة السادسة من جائحة "كورونا".وكان رئيس الحكومة في مصر، مصطفى مدبولي، دعا الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد الارتفاعات التي تشهدها البلاد حاليا.وأوقفت مصر الإعلان اليومي لعدد إصابات كورونا، وقررت أن يكون الإعلان أسبوعيا، وأعلن مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، في الفترة الماضية، زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/مصر-تعلن-زيادة-إصابات-كورونا-في-البلاد-بنسبة-8-1064652030.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر... 3 مستشفيات عزل جديدة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا
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أصدرت وزارة الصحة المصرية، قرارا بتخصيص 3 مستشفيات عزل جديدة، وذلك بعد زيادة إصابات فيروس "كورونا" المستجد.
وقرر وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد شوقي، يوم الثلاثاء الماضي، تحويل 3 مستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة للعمل بالكامل كمستشفيات لعزل المصابين بـ(كوفيد-19)، وفقا لموقع
"مصراوي".
والمستشفيات الثلاثة التي يشملها القرار هي الصدر في العباسية، وحميات العباسية، وحميات حلوان، والتي ستتحول جميعا من مستشفيات عزل جزئي إلى كامل، وذلك من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات مع بداية الموجة السادسة من جائحة "كورونا".
وكان رئيس الحكومة في مصر، مصطفى مدبولي، دعا الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا
، خاصة بعد الارتفاعات التي تشهدها البلاد حاليا.
وأوقفت مصر الإعلان اليومي لعدد إصابات كورونا، وقررت أن يكون الإعلان أسبوعيا، وأعلن مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، في الفترة الماضية، زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%.