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مصر... 3 مستشفيات عزل جديدة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا
مصر... 3 مستشفيات عزل جديدة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا
أصدرت وزارة الصحة المصرية، قرارا بتخصيص 3 مستشفيات عزل جديدة، وذلك بعد زيادة إصابات ‏فيروس "كورونا" المستجد.‏ 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T15:09+0000
2022-07-15T15:09+0000
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وقرر وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد شوقي، يوم الثلاثاء الماضي، تحويل 3 مستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة للعمل بالكامل كمستشفيات لعزل المصابين بـ(كوفيد-19)، وفقا لموقع "مصراوي".والمستشفيات الثلاثة التي يشملها القرار هي الصدر في العباسية، وحميات العباسية، وحميات حلوان، والتي ستتحول جميعا من مستشفيات عزل جزئي إلى كامل، وذلك من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات مع بداية الموجة السادسة من جائحة "كورونا".وكان رئيس الحكومة في مصر، مصطفى مدبولي، دعا الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد الارتفاعات التي تشهدها البلاد حاليا.وأوقفت مصر الإعلان اليومي لعدد إصابات كورونا، وقررت أن يكون الإعلان أسبوعيا، وأعلن مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، في الفترة الماضية، زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/مصر-تعلن-زيادة-إصابات-كورونا-في-البلاد-بنسبة-8-1064652030.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر... 3 مستشفيات عزل جديدة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

15:09 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / -ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا
ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا
© AFP 2022 / -
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أصدرت وزارة الصحة المصرية، قرارا بتخصيص 3 مستشفيات عزل جديدة، وذلك بعد زيادة إصابات ‏فيروس "كورونا" المستجد.‏
وقرر وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد شوقي، يوم الثلاثاء الماضي، تحويل 3 مستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة للعمل بالكامل كمستشفيات لعزل المصابين بـ(كوفيد-19)، وفقا لموقع "مصراوي".
والمستشفيات الثلاثة التي يشملها القرار هي الصدر في العباسية، وحميات العباسية، وحميات حلوان، والتي ستتحول جميعا من مستشفيات عزل جزئي إلى كامل، وذلك من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات مع بداية الموجة السادسة من جائحة "كورونا".
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
مصر تعلن زيادة إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%
4 يوليو, 21:25 GMT
وكان رئيس الحكومة في مصر، مصطفى مدبولي، دعا الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد الارتفاعات التي تشهدها البلاد حاليا.
وأوقفت مصر الإعلان اليومي لعدد إصابات كورونا، وقررت أن يكون الإعلان أسبوعيا، وأعلن مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين، في الفترة الماضية، زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%.
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