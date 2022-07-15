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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/مطار-ميداني-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1065081312.html
مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة
يقدم فريق عمل وكالة "سبوتنيك" صورا لعمل طاقم القوات الجو-الفضائية الروسية في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة بعدسة مراسل الوكالة من المنطقة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T10:40+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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фото, صور, وسائط متعددة, الجيش الروسي

مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة

10:40 GMT 15.07.2022
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يقدم فريق عمل وكالة "سبوتنيك" صورا لعمل طاقم القوات الجو-الفضائية الروسية في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة بعدسة مراسل الوكالة من المنطقة.
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورطيار على خلفية مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
طيار على خلفية مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
الذهاب إلى بنك الصور
طيار على خلفية مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورطيار داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
طيار داخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
الذهاب إلى بنك الصور
طيار داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورالمروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
المروحية الهجومية كا-52 (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
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المروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورطيار داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
طيار داخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
الذهاب إلى بنك الصور
طيار داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورمروحية "مي-8 ام تي في" تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مروحية مي-8 ام تي في تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
الذهاب إلى بنك الصور
مروحية "مي-8 ام تي في" تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورطيارون داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
طيارون داخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Valentin Kapustin
/
الذهاب إلى بنك الصور
طيارون داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورمروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Valentin Kapustin
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مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورأحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Valentin Kapustin
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورالمروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
المروحية الهجومية كا-52 (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Valentin Kapustin
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المروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:17 GMT
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