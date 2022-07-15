© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورطيار على خلفية مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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طيار على خلفية مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورطيار داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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طيار داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورالمروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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المروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورطيار داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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طيار داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورمروحية "مي-8 ام تي في" تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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مروحية "مي-8 ام تي في" تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورطيارون داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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طيارون داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورمروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورأحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции.
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورالمروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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المروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا