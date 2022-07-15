https://arabic.sputniknews.com/20220715/مقتل-جنديين-باكستانيين-وعدد-من-المسلحين-في-إقليم-بلوشستان-الباكستاني-1065104423.html

مقتل جنديين باكستانيين وعدد من المسلحين في إقليم بلوشستان الباكستاني

مقتل جنديين باكستانيين وعدد من المسلحين في إقليم بلوشستان الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، مقتل ما لا يقل عن جنديين باكستانيين بينهم ضابط برتبة مقدم، إثر اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين تابعين لـ "جيش تحرير... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T15:14+0000

2022-07-15T15:14+0000

2022-07-15T15:14+0000

العالم

باكستان

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الجيش الباكستاني إن " قوات الجيش قامت بمداهمة وملاحقة عدد من المسلحين الإرهابيين في منطقة " إقليم زيارت " بإقليم بلوشستان الواقع في جنوبي غربي البلاد، وأن العملية بدأت منذ يومين عندما قام المسلحون باختطاف ضابط باكستاني برتبة مقدم وأحد المدنيين، الذين كانا يقومان بزيارة لأحد أقاربهم بالمدينة، حيث قامت قوات الجيش بملاحقة المسلحين ومحاصرتهم في وكر تابع لهم في المدينة حيث تتواصل عملية إجلاء الرهينة المدني بعدما قام المسلحون بقتل الضابط الباكستاني".وأضاف البيان أنه أثناء الاشتباكات، التي تستمر منذ يومين تقريبا لقي جندي باكستاني مصرعه في عملية المواجهة المستمرة .وأكد بيان الجيش، أنه "تم قتل عدد كبير من المسلحين ومصادرة عدد كبير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقنابل يدوية كان المسلحون يقومون بتخزينها لاستخدامها في عمليات نوعية ضد الجيش الباكستاني ".جيش تحرير جيش بلوشستان، أيضا يعرف بجيش تحرير البلوش، هو جماعة تسعى لفصل الإقليم عن الدولة الباكستانية وإعلانه إقليماً منفصلاً، وتجدر الإشارة إلى أن إقليم البلوش مقسم بين ثلاث دول باكستان، أفغانستان وإيران.ويذكر، أن تنظيم "جيش تحرير بلوشستان" المحظور يقوم بعمليات مسلحة ضد الجيش الباكستاني في مختلف أماكن بإقليم بلوشستان الذي يتخذه مقرا لعملياته ضد الجيش وكذلك امتدت عمليات هذا التنظيم إلى مدينة كراتشي الساحلية عندما استهدفت انتحارية تابعة للتنظيم مدير معهد " كونفوشيوس" الصيني وقتلت مدير وأحد المعلمات الصينيات في عملية نوعية قام بها التنظيم الذي عادة ما يضع في قوائم استهدافه الخبراء الصينيين الذين يعملون بتطوير ميناء جواد العميق الذي يعتبر من أحد أهم الموانئ في هذه المنطقة والذي سيخدم ما يسمى بمشروع " الممر الاقتصادي" الصيني الباكستاني الهام.

https://arabic.sputniknews.com/20220603/الجيش-الباكستاني-يعلن-مقتل-جندي-في-هجوم-إرهابي-على-نقطة-تفتيش-عسكرية-1063031570.html

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