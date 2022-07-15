https://arabic.sputniknews.com/20220715/منظمة-شنغهاي-للتعاون-تعلن-استعدادها-لبدء-إجراءات-منح-العضوية-لبيلاروس-1065074780.html
منظمة شنغهاي للتعاون تعلن استعدادها لبدء إجراءات منح العضوية لبيلاروس
منظمة شنغهاي للتعاون تعلن استعدادها لبدء إجراءات منح العضوية لبيلاروس
أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ أن بيلاروس تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى المنظمة، معربًا عن استعداد الأخيرة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T04:38+0000
2022-07-15T04:38+0000
2022-07-15T04:38+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
منظمة شنغهاي
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بكين - سبوتنيك. وقال مينغ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "في الواقع، تقدمت بيلاروس بالفعل بطلب رسمي لاكتساب العضوية الكاملة لمنظمة شنغهاي للتعاون".وأضاف مينغ أن هذه الخطوة تدل على أن مبادئ وقيم منظمة شنغهاي للتعاون تتوافق مع مبادئ بيلاروس.وفي وقت سابق، من شهر يوليو، أعلن وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون أن "بيلاروسيا تقدمت بطلب للحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، مضيفا أنه قد تم بالفعل إرسال نداءها إلى الدول الأعضاء، وقد تبدأ إجراءات قبولها في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون في قمة سمرقند".يشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. أعضاؤها هم؛ الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.والدول المراقبة في المنظمة، هم؛ أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/وزارة-الخارجية-الأوزبكية-سيتم-قبول-إيران-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-هذا-العام-1064968526.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, منظمة شنغهاي
منظمة شنغهاي للتعاون تعلن استعدادها لبدء إجراءات منح العضوية لبيلاروس
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أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ أن بيلاروس تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى المنظمة، معربًا عن استعداد الأخيرة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة لمنحها العضوية.
بكين - سبوتنيك
. وقال مينغ، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "في الواقع، تقدمت بيلاروس بالفعل بطلب رسمي لاكتساب العضوية الكاملة لمنظمة شنغهاي للتعاون".
وأضاف مينغ أن هذه الخطوة تدل على أن مبادئ وقيم منظمة شنغهاي للتعاون تتوافق مع مبادئ بيلاروس.
وفي وقت سابق، من شهر يوليو، أعلن وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون أن "بيلاروسيا تقدمت بطلب للحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون
، مضيفا أنه قد تم بالفعل إرسال نداءها إلى الدول الأعضاء، وقد تبدأ إجراءات قبولها في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون في قمة سمرقند".
يشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. أعضاؤها هم؛ الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
والدول المراقبة في المنظمة، هم؛ أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.