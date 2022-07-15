https://arabic.sputniknews.com/20220715/منع-سلسلة-هجمات-إرهابية-فى-منطقة-خيرسون-1065110427.html

منع سلسلة هجمات إرهابية فى منطقة خيرسون

منع سلسلة هجمات إرهابية فى منطقة خيرسون

منعت قوات الأمن الروسية، اليوم الجمعة، سلسلة من الهجمات الإرهابية في خيرسون، كان من المفترض أن يكون ضحاياها من أعضاء إدارة ولاية خيرسون الإقليمية، وكذلك أفراد... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T17:48+0000

2022-07-15T17:48+0000

2022-07-15T17:48+0000

العالم

روسيا

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وقال مصدر مطلع: "تم اعتقال أحد أعضاء مجموعة التخريب والاستطلاع العاملة في منطقة خيرسون، حيث قام بجمع معلومات حول مكان وجود عدد من أعضاء الإدارة العسكرية الإقليمية وغيرهم من الأشخاص وتحركاتهم"، وفقا لموقع "إزفيستا" الروسي.وأضاف: "تم القضاء على هؤلاء الأشخاص بتقويضهم، حيث تم الكشف عن المجموعة ولم يتم الكشف عن النية الإجرامية حتى النهاية".وصادرت القوات الخاصة في المنطقة الكثير من الأسلحة وعدة قاذفات قنابل يدوية وقنابل يدوية وعبوات ناسفة لمجموعات تخريبية أوكرانية، والتي كان من المخطط استخدامها أيضا لتفجير سيارات مسؤولين.

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