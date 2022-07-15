https://arabic.sputniknews.com/20220715/منع-سلسلة-هجمات-إرهابية-فى-منطقة-خيرسون-1065110427.html
منع سلسلة هجمات إرهابية فى منطقة خيرسون
منع سلسلة هجمات إرهابية فى منطقة خيرسون
منعت قوات الأمن الروسية، اليوم الجمعة، سلسلة من الهجمات الإرهابية في خيرسون، كان من المفترض أن يكون ضحاياها من أعضاء إدارة ولاية خيرسون الإقليمية، وكذلك أفراد... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T17:48+0000
2022-07-15T17:48+0000
2022-07-15T17:48+0000
العالم
روسيا
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وقال مصدر مطلع: "تم اعتقال أحد أعضاء مجموعة التخريب والاستطلاع العاملة في منطقة خيرسون، حيث قام بجمع معلومات حول مكان وجود عدد من أعضاء الإدارة العسكرية الإقليمية وغيرهم من الأشخاص وتحركاتهم"، وفقا لموقع "إزفيستا" الروسي.وأضاف: "تم القضاء على هؤلاء الأشخاص بتقويضهم، حيث تم الكشف عن المجموعة ولم يتم الكشف عن النية الإجرامية حتى النهاية".وصادرت القوات الخاصة في المنطقة الكثير من الأسلحة وعدة قاذفات قنابل يدوية وقنابل يدوية وعبوات ناسفة لمجموعات تخريبية أوكرانية، والتي كان من المخطط استخدامها أيضا لتفجير سيارات مسؤولين.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/السلطات-أوكرانيا-تضرم-النار-في-حقول-القمح-على-الحدود-مع-منطقة-خيرسون-1065008818.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
منع سلسلة هجمات إرهابية فى منطقة خيرسون
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منعت قوات الأمن الروسية، اليوم الجمعة، سلسلة من الهجمات الإرهابية في خيرسون، كان من المفترض أن يكون ضحاياها من أعضاء إدارة ولاية خيرسون الإقليمية، وكذلك أفراد من سكان المنطقة.
وقال مصدر مطلع: "تم اعتقال أحد أعضاء مجموعة التخريب والاستطلاع العاملة في منطقة خيرسون، حيث قام بجمع معلومات حول مكان وجود عدد من أعضاء الإدارة العسكرية الإقليمية وغيرهم من الأشخاص وتحركاتهم"، وفقا لموقع "إزفيستا" الروسي.
وأضاف: "تم القضاء على هؤلاء الأشخاص بتقويضهم، حيث تم الكشف عن المجموعة ولم يتم الكشف عن النية الإجرامية حتى النهاية".
وصادرت القوات الخاصة في المنطقة الكثير من الأسلحة وعدة قاذفات قنابل يدوية وقنابل يدوية وعبوات ناسفة لمجموعات تخريبية أوكرانية، والتي كان من المخطط استخدامها أيضا لتفجير سيارات مسؤولين.