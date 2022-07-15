عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220715/موسكو-تحتل-المرتبة-الأولى-بمؤشر-مبيعات-الشاورما-1065087166.html
موسكو تحتل المرتبة الأولى بـ "مؤشر الشاورما"
موسكو تحتل المرتبة الأولى بـ "مؤشر الشاورما"
احتلت موسكو المرتبة الأولى بين المدن الروسية التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة وفقًا لـ "مؤشر" الشاورما لشهر يوليو 2022 - يمكن لسكان العاصمة شراء 406 حصة من... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T10:58+0000
2022-07-15T11:04+0000
منوعات
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/17/1046333801_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_fe6f0d3b9b8b86451ceb81ab814c96d7.jpg
في مادتهم، قدم المحللون مفهوم "مؤشر" الشاورما الذي يعكس مقدار الشاورما الذي يمكن شراؤه مقابل راتب شهري. حيث تم الحصول على بيانات حول متوسط ​​الراتب ثم تم تجميع التصنيف على أساس القيمة المتوسطة لبطاقات الأسعار الحالية، وليس متوسطها الحسابي، في المجموع، تم تحليل أكثر من 5790 مؤسسة لتقديم الطعام.فازت موسكو وجاءت كراسنويارسك في المركز الثاني، متقدمة على سان بطرسبرغ. كما أوضحت الدراسة أن أشهى أنواع الشاورما يتم تحضيرها في سمارة.مؤشر الشاورما هو مؤشر تناظري لمؤشر "بيغ ماك" في ماكدونالدز، وهو معروف كمؤشر لسوق العملات. تم اقتراح فكرة هذا المؤشر في عام 1986. وتم ربط قيمة العملات بناءً على سعر سلة الغذاء نفسها. على سبيل المزاح، قدم مؤلف الفهرس مثالًا على "بيغ ماك"، والذي يباع في جميع منافذ ماكدونالدز للوجبات السريعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/17/1046333801_108:0:1885:1333_1920x0_80_0_0_411112745f2a29bb3eec22c927c1e210.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, روسيا

موسكو تحتل المرتبة الأولى بـ "مؤشر الشاورما"

10:58 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 11:04 GMT 15.07.2022)
© Depositphotos / Bratovaشاورما
شاورما - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Depositphotos / Bratova
تابعنا عبرTelegram
احتلت موسكو المرتبة الأولى بين المدن الروسية التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة وفقًا لـ "مؤشر" الشاورما لشهر يوليو 2022 - يمكن لسكان العاصمة شراء 406 حصة من هذا الطبق براتب شهري ، وفقًا لدراسة شاركها 2GIS الخدمات الجغرافية مع "سبوتنيك".
في مادتهم، قدم المحللون مفهوم "مؤشر" الشاورما الذي يعكس مقدار الشاورما الذي يمكن شراؤه مقابل راتب شهري. حيث تم الحصول على بيانات حول متوسط ​​الراتب ثم تم تجميع التصنيف على أساس القيمة المتوسطة لبطاقات الأسعار الحالية، وليس متوسطها الحسابي، في المجموع، تم تحليل أكثر من 5790 مؤسسة لتقديم الطعام.
فازت موسكو وجاءت كراسنويارسك في المركز الثاني، متقدمة على سان بطرسبرغ. كما أوضحت الدراسة أن أشهى أنواع الشاورما يتم تحضيرها في سمارة.
مؤشر الشاورما هو مؤشر تناظري لمؤشر "بيغ ماك" في ماكدونالدز، وهو معروف كمؤشر لسوق العملات. تم اقتراح فكرة هذا المؤشر في عام 1986. وتم ربط قيمة العملات بناءً على سعر سلة الغذاء نفسها. على سبيل المزاح، قدم مؤلف الفهرس مثالًا على "بيغ ماك"، والذي يباع في جميع منافذ ماكدونالدز للوجبات السريعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала