https://arabic.sputniknews.com/20220715/موسكو-تحتل-المرتبة-الأولى-بمؤشر-مبيعات-الشاورما-1065087166.html
موسكو تحتل المرتبة الأولى بـ "مؤشر الشاورما"
موسكو تحتل المرتبة الأولى بـ "مؤشر الشاورما"
احتلت موسكو المرتبة الأولى بين المدن الروسية التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة وفقًا لـ "مؤشر" الشاورما لشهر يوليو 2022 - يمكن لسكان العاصمة شراء 406 حصة من... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T10:58+0000
2022-07-15T10:58+0000
2022-07-15T11:04+0000
منوعات
روسيا
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في مادتهم، قدم المحللون مفهوم "مؤشر" الشاورما الذي يعكس مقدار الشاورما الذي يمكن شراؤه مقابل راتب شهري. حيث تم الحصول على بيانات حول متوسط الراتب ثم تم تجميع التصنيف على أساس القيمة المتوسطة لبطاقات الأسعار الحالية، وليس متوسطها الحسابي، في المجموع، تم تحليل أكثر من 5790 مؤسسة لتقديم الطعام.فازت موسكو وجاءت كراسنويارسك في المركز الثاني، متقدمة على سان بطرسبرغ. كما أوضحت الدراسة أن أشهى أنواع الشاورما يتم تحضيرها في سمارة.مؤشر الشاورما هو مؤشر تناظري لمؤشر "بيغ ماك" في ماكدونالدز، وهو معروف كمؤشر لسوق العملات. تم اقتراح فكرة هذا المؤشر في عام 1986. وتم ربط قيمة العملات بناءً على سعر سلة الغذاء نفسها. على سبيل المزاح، قدم مؤلف الفهرس مثالًا على "بيغ ماك"، والذي يباع في جميع منافذ ماكدونالدز للوجبات السريعة.
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منوعات, روسيا
موسكو تحتل المرتبة الأولى بـ "مؤشر الشاورما"
10:58 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 11:04 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
احتلت موسكو المرتبة الأولى بين المدن الروسية التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة وفقًا لـ "مؤشر" الشاورما لشهر يوليو 2022 - يمكن لسكان العاصمة شراء 406 حصة من هذا الطبق براتب شهري ، وفقًا لدراسة شاركها 2GIS الخدمات الجغرافية مع "سبوتنيك".
في مادتهم، قدم المحللون مفهوم "مؤشر" الشاورما الذي يعكس مقدار الشاورما الذي يمكن شراؤه مقابل راتب شهري. حيث تم الحصول على بيانات حول متوسط الراتب ثم تم تجميع التصنيف على أساس القيمة المتوسطة لبطاقات الأسعار الحالية، وليس متوسطها الحسابي، في المجموع، تم تحليل أكثر من 5790 مؤسسة لتقديم الطعام.
فازت موسكو وجاءت كراسنويارسك في المركز الثاني، متقدمة على سان بطرسبرغ. كما أوضحت الدراسة أن أشهى أنواع الشاورما يتم تحضيرها في سمارة.
مؤشر الشاورما هو مؤشر تناظري لمؤشر "بيغ ماك" في ماكدونالدز، وهو معروف كمؤشر لسوق العملات. تم اقتراح فكرة هذا المؤشر في عام 1986. وتم ربط قيمة العملات بناءً على سعر سلة الغذاء نفسها. على سبيل المزاح، قدم مؤلف الفهرس مثالًا على "بيغ ماك"، والذي يباع في جميع منافذ ماكدونالدز للوجبات السريعة.