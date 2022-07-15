https://arabic.sputniknews.com/20220715/وزارة-الخارجية-البريطانية-تطلب-معلومات-بخصوص-وفاة-أحد-مواطنيها-في-دونباس-1065098227.html
وزارة الخارجية البريطانية تطلب معلومات بخصوص وفاة أحد مواطنيها في دونباس
وزارة الخارجية البريطانية تطلب معلومات بخصوص وفاة أحد مواطنيها في دونباس
أبلغت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تطلب معلومات من روسيا بخصوص تقارير عن وفاة مواطن بريطاني في دونباس. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:48+0000
2022-07-15T13:48+0000
2022-07-15T13:48+0000
روسيا
العالم
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وقالت الخارجية البريطانية لوكالة "سبوتنيك" إنها تحاول "بشكل عاجل" الحصول على تفسيرات من روسيا بخصوص تقارير عن وفاة "عامل إغاثة" من المملكة المتحدة.في وقت سابق من اليوم، قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا: إن "المرتزق البريطاني بول أوري الذي تم أسره في دونيتسك توفي في 10 يوليو بسبب الأمراض والضغط على الرغم من الرعاية الطبية المقدمة له".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
وزارة الخارجية البريطانية تطلب معلومات بخصوص وفاة أحد مواطنيها في دونباس
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أبلغت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تطلب معلومات من روسيا بخصوص تقارير عن وفاة مواطن بريطاني في دونباس.
وقالت الخارجية البريطانية لوكالة "سبوتنيك" إنها تحاول "بشكل عاجل" الحصول على تفسيرات من روسيا بخصوص تقارير عن وفاة "عامل إغاثة" من المملكة المتحدة.
في وقت سابق من اليوم، قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا: إن "المرتزق البريطاني بول أوري الذي تم أسره في دونيتسك توفي في 10 يوليو بسبب الأمراض والضغط على الرغم من الرعاية الطبية المقدمة له".