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https://arabic.sputniknews.com/20220715/وزارة-الخارجية-البريطانية-تطلب-معلومات-بخصوص-وفاة-أحد-مواطنيها-في-دونباس-1065098227.html
وزارة الخارجية البريطانية تطلب معلومات بخصوص وفاة أحد مواطنيها في دونباس
وزارة الخارجية البريطانية تطلب معلومات بخصوص وفاة أحد مواطنيها في دونباس
أبلغت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تطلب معلومات من روسيا بخصوص تقارير عن وفاة مواطن بريطاني في دونباس. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T13:48+0000
2022-07-15T13:48+0000
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وقالت الخارجية البريطانية لوكالة "سبوتنيك" إنها تحاول "بشكل عاجل" الحصول على تفسيرات من روسيا بخصوص تقارير عن وفاة "عامل إغاثة" من المملكة المتحدة.في وقت سابق من اليوم، قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا: إن "المرتزق البريطاني بول أوري الذي تم أسره في دونيتسك توفي في 10 يوليو بسبب الأمراض والضغط على الرغم من الرعاية الطبية المقدمة له".
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روسيا, العالم

وزارة الخارجية البريطانية تطلب معلومات بخصوص وفاة أحد مواطنيها في دونباس

13:48 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'nوزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / Niklas Halle'n
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أبلغت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أنها تطلب معلومات من روسيا بخصوص تقارير عن وفاة مواطن بريطاني في دونباس.
وقالت الخارجية البريطانية لوكالة "سبوتنيك" إنها تحاول "بشكل عاجل" الحصول على تفسيرات من روسيا بخصوص تقارير عن وفاة "عامل إغاثة" من المملكة المتحدة.
في وقت سابق من اليوم، قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا: إن "المرتزق البريطاني بول أوري الذي تم أسره في دونيتسك توفي في 10 يوليو بسبب الأمراض والضغط على الرغم من الرعاية الطبية المقدمة له".
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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:27 GMT
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