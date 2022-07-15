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https://arabic.sputniknews.com/20220715/وزارة-الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-اتفاقية-تصدير-المنتجات-الزراعية-من-أوكرانيا-1065091257.html
وزارة الدفاع الروسية تكشف تفاصيل اتفاقية تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية تكشف تفاصيل اتفاقية تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا
اقترحت روسيا تدابير لاستخدام موانئ أوكرانيا لتصدير المنتجات الزراعية ، مع استبعاد توريد الأسلحة إلى كييف والاستفزازات. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T12:00+0000
2022-07-15T12:00+0000
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 13 يوليو، عقدت مشاورات رباعية الأطراف في مدينة اسطنبول بين ممثلين عن الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا حول قضية فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير المنتجات الزراعية. واقترحت روسيا إجراءات لضمان نقل المواد الغذائية. للدول الأجنبية، بما في ذلك الشركاء الروس، باستثناء استخدام سلاسل التوريد هذه لتزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك لمنع الاستفزازات".وأضافت أن هذه الاقتراحات "حظيت بدعم أساسي من قبل المشاركين في المشاورات".وأكدت وزارة الدفاع أنه "في المستقبل القريب، سيتم الانتهاء من العمل على صياغة الوثيقة النهائية" مبادرة البحر الأسود".
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وزارة الدفاع الروسية تكشف تفاصيل اتفاقية تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا

12:00 GMT 15.07.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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اقترحت روسيا تدابير لاستخدام موانئ أوكرانيا لتصدير المنتجات الزراعية ، مع استبعاد توريد الأسلحة إلى كييف والاستفزازات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في 13 يوليو، عقدت مشاورات رباعية الأطراف في مدينة اسطنبول بين ممثلين عن الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا حول قضية فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير المنتجات الزراعية. واقترحت روسيا إجراءات لضمان نقل المواد الغذائية. للدول الأجنبية، بما في ذلك الشركاء الروس، باستثناء استخدام سلاسل التوريد هذه لتزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك لمنع الاستفزازات".
وأضافت أن هذه الاقتراحات "حظيت بدعم أساسي من قبل المشاركين في المشاورات".
وأكدت وزارة الدفاع أنه "في المستقبل القريب، سيتم الانتهاء من العمل على صياغة الوثيقة النهائية" مبادرة البحر الأسود".
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