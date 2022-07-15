https://arabic.sputniknews.com/20220715/وزيرة-الهجرة-المصرية-تتصل-بعائلات-مواطنين-لقوا-مصرعهم-في-الإمارات-1065084477.html
وزيرة الهجرة المصرية تتصل بعائلات مواطنين لقوا مصرعهم في الإمارات
وزيرة الهجرة المصرية تتصل بعائلات مواطنين لقوا مصرعهم في الإمارات
أجرت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بعائلات المصريين الذين لقوا حتفهم إثر حادث سير في إمارة رأس الخيمة بالإمارات. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:55+0000
2022-07-15T09:55+0000
2022-07-15T09:55+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918448_0:155:2048:1307_1920x0_80_0_0_c13032822c7472fd6dd98d66ccdd0614.jpg
ونقل موقع "مصراوي" أن الوزيرة المصرية قدمت تعازيها لأهالي الضحايا من قرية ديرب الخضر بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد، كما أكدت متابعة أجهزة الدولة المختصة لحين عودة الجثامين، والحصول على مستحقاتهم لدى جهات عملهم بالإمارات.وشددت نبيلة مكرم على أن القنصلية المصرية بدبي تتابع الإجراءات القانونية المتبعة تمهيدا لنقل جثامين المواطنين المتوفين إلى أرض الوطن في أقرب وقت.يذكر أن 6 مصريين لقوا مصرعهم في حادث مروري وقع يوم الأربعاء الماضي بين مركبتين بطريق رأس الخيمة في الإمارات؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بالسيارة التي كانوا يستقلونها واصطدمت بسيارة نقل ثقيلة.تلقت غرفة العمليات المركزية بالإمارة بلاغا بالحادث، وعلى الفور توجهت فرقة إنقاذ، وتبين عند وصولها إلى الموقع وفاة 5 مقيمين مصريين بدولة الإمارات وإصابة آخر تم نقله بطائرة إسعاف إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله إلى المستشفى.في السياق ذاته، تولت الجهات المرورية المختصة ملف الحادث لمعرفة ملابساته وتفاصيله واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062918448_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_fb2ecaa64278d1120e5838c3a01d5038.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار مصر الآن
وزيرة الهجرة المصرية تتصل بعائلات مواطنين لقوا مصرعهم في الإمارات
تابعنا عبر
أجرت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بعائلات المصريين الذين لقوا حتفهم إثر حادث سير في إمارة رأس الخيمة بالإمارات.
ونقل موقع "مصراوي
" أن الوزيرة المصرية قدمت تعازيها لأهالي الضحايا من قرية ديرب الخضر بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد، كما أكدت متابعة أجهزة الدولة المختصة لحين عودة الجثامين، والحصول على مستحقاتهم لدى جهات عملهم بالإمارات.
وشددت نبيلة مكرم على أن القنصلية المصرية بدبي تتابع الإجراءات القانونية المتبعة تمهيدا لنقل جثامين المواطنين المتوفين إلى أرض الوطن في أقرب وقت.
يذكر أن 6 مصريين لقوا مصرعهم في حادث مروري وقع يوم الأربعاء الماضي بين مركبتين بطريق رأس الخيمة في الإمارات؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بالسيارة التي كانوا يستقلونها واصطدمت بسيارة نقل ثقيلة.
تلقت غرفة العمليات المركزية بالإمارة بلاغا بالحادث، وعلى الفور توجهت فرقة إنقاذ، وتبين عند وصولها إلى الموقع وفاة 5 مقيمين مصريين بدولة الإمارات وإصابة آخر تم نقله بطائرة إسعاف إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله إلى المستشفى.
في السياق ذاته، تولت الجهات المرورية المختصة ملف الحادث لمعرفة ملابساته وتفاصيله واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.