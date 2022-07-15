https://arabic.sputniknews.com/20220715/وزير-دفاع-مولدوفا-تلقينا-تأكيدات-روسية-بعدم-وجود-تهديدات-مباشرة-ضد-أراضينا-1065074490.html
وزير دفاع مولدوفا: تلقينا تأكيدات من موسكو بعدم وجود تهديدات مباشرة ضد أراضينا
وزير دفاع مولدوفا: تلقينا تأكيدات من موسكو بعدم وجود تهديدات مباشرة ضد أراضينا
قال وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، الخميس إن تشيسيناو تلقت تأكيدات موسكو بشأن عدم وجود تهديدات مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T04:05+0000
2022-07-15T04:05+0000
2022-07-15T04:06+0000
مولدوفا
روسيا
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تشيسيناو - سبوتنيك. وقال نوساتي لقناة TV8 الوطنية: "نحن لا نتواصل مباشرة مع وزارة الدفاع الروسية، يتم الاتصال على مستوى السفراء والملحقين العسكريين."وأضاف: "نتلقى رسائل هادئة مفادها أن العملية العسكرية [في أوكرانيا] لا تهم مولدوفا وأنه لا توجد تهديدات مباشرة لمولدوفا".وقال الوزير إن الوضع تحت السيطرة حاليا؛ ومع ذلك، فإن التهديد لأمن البلاد لم يختف تماما.وتابع: "مقارنة بأواخر فبراير، تحسن كل شيء - لقد تغير الوضع في أوكرانيا بشكل كبير، وابتعدت الأعمال العدائية عن حدود مولدوفا، لكنني أعتقد أن الوضع حار جدا، ويمكن أن يصل التصعيد إلى أقصى مستوى".ولفت نوساتي أن الجمهورية تحتاج إلى معدات عسكرية مثل الدبابات والعربات المدرعة والطائرات بدون طيار والخوذات والدروع الجسدية والأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية حتى يمكن تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.ومع ذلك، قال إن تشيسيناو لا تجري حاليا محادثات حول تسليم المعدات العسكرية لأنها مكلفة وتتطلب تدريبا متطورا للجنود.وذكر الوزير أيضا أن شيسيناو ستتلقى معدات عسكرية في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي البالغة 40 مليار يورو (40.15 مليار دولار) لتعزيز المساعدات العسكرية لمولدوفا في الأشهر الخمسة عشر إلى 36 المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/سلطات-مولدوفا-تطور-استراتيجية-أمن-جديدة-معولة-على-دعم-الغرب-1064910614.html
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مولدوفا, روسيا
وزير دفاع مولدوفا: تلقينا تأكيدات من موسكو بعدم وجود تهديدات مباشرة ضد أراضينا
04:05 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 04:06 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، الخميس إن تشيسيناو تلقت تأكيدات موسكو بشأن عدم وجود تهديدات مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية.
تشيسيناو - سبوتنيك
. وقال نوساتي لقناة TV8 الوطنية: "نحن لا نتواصل مباشرة مع وزارة الدفاع الروسية، يتم الاتصال على مستوى السفراء والملحقين العسكريين."
وأضاف: "نتلقى رسائل هادئة مفادها أن العملية العسكرية [في أوكرانيا] لا تهم مولدوفا وأنه لا توجد تهديدات مباشرة لمولدوفا".
وقال الوزير إن الوضع تحت السيطرة حاليا؛ ومع ذلك، فإن التهديد لأمن البلاد لم يختف تماما.
وتابع: "مقارنة بأواخر فبراير، تحسن كل شيء - لقد تغير الوضع في أوكرانيا بشكل كبير، وابتعدت الأعمال العدائية عن حدود مولدوفا، لكنني أعتقد أن الوضع حار جدا، ويمكن أن يصل التصعيد إلى أقصى مستوى".
ولفت نوساتي أن الجمهورية تحتاج إلى معدات عسكرية مثل الدبابات والعربات المدرعة والطائرات بدون طيار والخوذات والدروع الجسدية والأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية حتى يمكن تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.
ومع ذلك، قال إن تشيسيناو لا تجري حاليا محادثات حول تسليم المعدات العسكرية لأنها مكلفة وتتطلب تدريبا متطورا للجنود.
وذكر الوزير أيضا أن شيسيناو ستتلقى معدات عسكرية في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي البالغة 40 مليار يورو (40.15 مليار دولار) لتعزيز المساعدات العسكرية لمولدوفا في الأشهر الخمسة عشر إلى 36 المقبلة.