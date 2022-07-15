https://arabic.sputniknews.com/20220715/وفاة-أحد-المرتزقة-البريطانيين-المحتجزين-في-جمهورية-دونيتسك--بسبب-المرض-والتوتر-1065083170.html
وفاة أحد المرتزقة البريطانيين المحتجزين في جمهورية دونيتسك بسبب المرض والتوتر
وفاة أحد المرتزقة البريطانيين المحتجزين في جمهورية دونيتسك بسبب المرض والتوتر
أبلغت مفوضة دونيتسك لحقوق الشعب داريا موروزوفا أن المرتزقة البريطاني بول أوري ، الذي تم أسره في دونيتسك، توفي في 10 يوليو/تموز بسبب المرض والضغط. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:11+0000
2022-07-15T09:11+0000
2022-07-15T09:26+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقالت في بيان اليوم: "من بين هؤلاء الأشخاص (المواطنون الأجانب الذين تم أسرهم والذين قاتلوا إلى جانب كييف) مواطن بريطاني أيضًا بول جونسون أنتوني دومينيك أوري. وخلال الفحص الطبي الأول، تم تشخيص عدد من الأمراض المزمنة لدى بول أوري، بما في ذلك، مرض السكر، المعتمد على الأنسولين وفشل الجهاز التنفسي والكلى وعدد من أمراض القلب والأوعية الدموية. نظرا للتشخيصات والضغط، توفي يوم 10 يوليو".وأشارت إلى أنه على الرغم من خطورة الجريمة المنسوبة إليه، فقد تم تزويده بكل المساعدات الطبية اللازمة في جمهورية دونيتسك.كما أكدت المفوضة أن المرتزقة المتوفي كان يقود العمليات العسكرية، وكان يجمع ويدرب المرتزقة الأجانب ليقاتلوا مع القوات الأوكرانية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وفاة أحد المرتزقة البريطانيين المحتجزين في جمهورية دونيتسك بسبب المرض والتوتر
09:11 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 15.07.2022) تابعنا عبر
أبلغت مفوضة دونيتسك لحقوق الشعب داريا موروزوفا أن المرتزقة البريطاني بول أوري ، الذي تم أسره في دونيتسك، توفي في 10 يوليو/تموز بسبب المرض والضغط.
وقالت في بيان اليوم: "من بين هؤلاء الأشخاص (المواطنون الأجانب الذين تم أسرهم والذين قاتلوا إلى جانب كييف) مواطن بريطاني أيضًا بول جونسون أنتوني دومينيك أوري. وخلال الفحص الطبي الأول، تم تشخيص عدد من الأمراض المزمنة لدى بول أوري، بما في ذلك، مرض السكر، المعتمد على الأنسولين وفشل الجهاز التنفسي والكلى وعدد من أمراض القلب والأوعية الدموية. نظرا للتشخيصات والضغط، توفي يوم 10 يوليو".
وأشارت إلى أنه على الرغم من خطورة الجريمة المنسوبة إليه، فقد تم تزويده بكل المساعدات الطبية اللازمة في جمهورية دونيتسك.
كما أكدت المفوضة أن المرتزقة المتوفي كان يقود العمليات العسكرية، وكان يجمع ويدرب المرتزقة الأجانب ليقاتلوا مع القوات الأوكرانية