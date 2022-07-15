عربي
وفاة أحد المرتزقة البريطانيين المحتجزين في جمهورية دونيتسك بسبب المرض والتوتر
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/وفاة-أحد-المرتزقة-البريطانيين-المحتجزين-في-جمهورية-دونيتسك--بسبب-المرض-والتوتر-1065083170.html
وفاة أحد المرتزقة البريطانيين المحتجزين في جمهورية دونيتسك بسبب المرض والتوتر
وفاة أحد المرتزقة البريطانيين المحتجزين في جمهورية دونيتسك بسبب المرض والتوتر
أبلغت مفوضة دونيتسك لحقوق الشعب داريا موروزوفا أن المرتزقة البريطاني بول أوري ، الذي تم أسره في دونيتسك، توفي في 10 يوليو/تموز بسبب المرض والضغط. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T09:11+0000
2022-07-15T09:26+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063561235_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_02b60c3045d692c6c13941b65e011ace.jpg
وقالت في بيان اليوم: "من بين هؤلاء الأشخاص (المواطنون الأجانب الذين تم أسرهم والذين قاتلوا إلى جانب كييف) مواطن بريطاني أيضًا بول جونسون أنتوني دومينيك أوري. وخلال الفحص الطبي الأول، تم تشخيص عدد من الأمراض المزمنة لدى بول أوري، بما في ذلك، مرض السكر، المعتمد على الأنسولين وفشل الجهاز التنفسي والكلى وعدد من أمراض القلب والأوعية الدموية. نظرا للتشخيصات والضغط، توفي يوم 10 يوليو".وأشارت إلى أنه على الرغم من خطورة الجريمة المنسوبة إليه، فقد تم تزويده بكل المساعدات الطبية اللازمة في جمهورية دونيتسك.كما أكدت المفوضة أن المرتزقة المتوفي كان يقود العمليات العسكرية، وكان يجمع ويدرب المرتزقة الأجانب ليقاتلوا مع القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063561235_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d85b16e99718dfd439041360d086ec79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

وفاة أحد المرتزقة البريطانيين المحتجزين في جمهورية دونيتسك بسبب المرض والتوتر

09:11 GMT 15.07.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 15.07.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورالتحقيق بشأن جرائم القوات الأوكرانية في مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك
التحقيق بشأن جرائم القوات الأوكرانية في مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أبلغت مفوضة دونيتسك لحقوق الشعب داريا موروزوفا أن المرتزقة البريطاني بول أوري ، الذي تم أسره في دونيتسك، توفي في 10 يوليو/تموز بسبب المرض والضغط.
وقالت في بيان اليوم: "من بين هؤلاء الأشخاص (المواطنون الأجانب الذين تم أسرهم والذين قاتلوا إلى جانب كييف) مواطن بريطاني أيضًا بول جونسون أنتوني دومينيك أوري. وخلال الفحص الطبي الأول، تم تشخيص عدد من الأمراض المزمنة لدى بول أوري، بما في ذلك، مرض السكر، المعتمد على الأنسولين وفشل الجهاز التنفسي والكلى وعدد من أمراض القلب والأوعية الدموية. نظرا للتشخيصات والضغط، توفي يوم 10 يوليو".
وأشارت إلى أنه على الرغم من خطورة الجريمة المنسوبة إليه، فقد تم تزويده بكل المساعدات الطبية اللازمة في جمهورية دونيتسك.
كما أكدت المفوضة أن المرتزقة المتوفي كان يقود العمليات العسكرية، وكان يجمع ويدرب المرتزقة الأجانب ليقاتلوا مع القوات الأوكرانية
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала