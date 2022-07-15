https://arabic.sputniknews.com/20220715/وكالة-كوريا-الجنوبية-تنشر-حوالي-20-مقاتلة-أخرى-من-طراز-إف-35أ-بحلول-عام-2028-1065093761.html
وكالة: كوريا الجنوبية تنشر حوالي 20 مقاتلة أخرى من طراز "إف-35أ" بحلول عام 2028
وكالة: كوريا الجنوبية تنشر حوالي 20 مقاتلة أخرى من طراز "إف-35أ" بحلول عام 2028
وافقت سلطات الدفاع لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على خطة بقيمة 3.94 تريليون وون (2.97 مليار دولار أمريكي) لنشر حوالي 20 مقاتلة إضافية من طراز "إف-35 أ" بحلول... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T12:17+0000
2022-07-15T12:17+0000
2022-07-15T12:17+0000
العالم
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وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، جاءت هذه الخطة بعد أن أكملت كوريا الجنوبية نشر 40 طائرة من نفس الطراز في يناير، في إطار أول مشروع للبلاد لشراء مقاتلات الشبح التي تصنعها شركة الدفاع الأمريكية العملاقة "لوكهيد مارتن".ونقلت الوكالة بيان الدفاع الكورية الذي جاء فيه مايلي: "من المتوقع أن نكون قادرين من خلال هذا المشروع على تقليل الفراغ الذي يمكن أن يظهر مع إيقاف تشغيل المقاتلات القديمة. كما سيمكن إضافة أحد الأصول الأساسية إلى برنامج "سلسلة التدمير" لردع التهديدات من جميع الاتجاهات، وتحييد الأسلحة النووية والباليستية لكوريا الشمالية بسرعة".وفقا للوكالة، وافقت اللجنة أيضًا على مشروع بقيمة 1.4 تريليون وون لنشر عدد لم يُكشف عنه من طائرات "شنوك" المروحية من طراز "CH-47F" التي تصنعها شركة "بوينغ" الأمريكية بحلول عام 2028.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة: كوريا الجنوبية تنشر حوالي 20 مقاتلة أخرى من طراز "إف-35أ" بحلول عام 2028
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وافقت سلطات الدفاع لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على خطة بقيمة 3.94 تريليون وون (2.97 مليار دولار أمريكي) لنشر حوالي 20 مقاتلة إضافية من طراز "إف-35 أ" بحلول عام 2028.
وبحسب وكالة
"يونهاب" الكورية، جاءت هذه الخطة بعد أن أكملت كوريا الجنوبية نشر 40 طائرة من نفس الطراز في يناير، في إطار أول مشروع للبلاد لشراء مقاتلات الشبح التي تصنعها شركة الدفاع الأمريكية العملاقة "لوكهيد مارتن".
ونقلت الوكالة بيان الدفاع الكورية الذي جاء فيه مايلي: "من المتوقع أن نكون قادرين من خلال هذا المشروع على تقليل الفراغ الذي يمكن أن يظهر مع إيقاف تشغيل المقاتلات القديمة. كما سيمكن إضافة أحد الأصول الأساسية إلى برنامج "سلسلة التدمير" لردع التهديدات من جميع الاتجاهات، وتحييد الأسلحة النووية والباليستية لكوريا الشمالية بسرعة".
وفقا للوكالة، وافقت اللجنة أيضًا على مشروع بقيمة 1.4 تريليون وون لنشر عدد لم يُكشف عنه من طائرات "شنوك" المروحية من طراز "CH-47F" التي تصنعها شركة "بوينغ" الأمريكية بحلول عام 2028.