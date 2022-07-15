عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220715/وكالة-كوريا-الجنوبية-تنشر-حوالي-20-مقاتلة-أخرى-من-طراز-إف-35أ-بحلول-عام-2028-1065093761.html
وكالة: كوريا الجنوبية تنشر حوالي 20 مقاتلة أخرى من طراز "إف-35أ" بحلول عام 2028
وكالة: كوريا الجنوبية تنشر حوالي 20 مقاتلة أخرى من طراز "إف-35أ" بحلول عام 2028
وافقت سلطات الدفاع لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على خطة بقيمة 3.94 تريليون وون (2.97 مليار دولار أمريكي) لنشر حوالي 20 مقاتلة إضافية من طراز "إف-35 أ" بحلول... 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T12:17+0000
2022-07-15T12:17+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050736702_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9b79db4ac12db251926a16a1a2ecd29.jpg
وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، جاءت هذه الخطة بعد أن أكملت كوريا الجنوبية نشر 40 طائرة من نفس الطراز في يناير، في إطار أول مشروع للبلاد لشراء مقاتلات الشبح التي تصنعها شركة الدفاع الأمريكية العملاقة "لوكهيد مارتن".ونقلت الوكالة بيان الدفاع الكورية الذي جاء فيه مايلي: "من المتوقع أن نكون قادرين من خلال هذا المشروع على تقليل الفراغ الذي يمكن أن يظهر مع إيقاف تشغيل المقاتلات القديمة. كما سيمكن إضافة أحد الأصول الأساسية إلى برنامج "سلسلة التدمير" لردع التهديدات من جميع الاتجاهات، وتحييد الأسلحة النووية والباليستية لكوريا الشمالية بسرعة".وفقا للوكالة، وافقت اللجنة أيضًا على مشروع بقيمة 1.4 تريليون وون لنشر عدد لم يُكشف عنه من طائرات "شنوك" المروحية من طراز "CH-47F" التي تصنعها شركة "بوينغ" الأمريكية بحلول عام 2028.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050736702_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ac7c5f91a5a74be147b2c47ceaf95407.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

وكالة: كوريا الجنوبية تنشر حوالي 20 مقاتلة أخرى من طراز "إف-35أ" بحلول عام 2028

12:17 GMT 15.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
وافقت سلطات الدفاع لكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على خطة بقيمة 3.94 تريليون وون (2.97 مليار دولار أمريكي) لنشر حوالي 20 مقاتلة إضافية من طراز "إف-35 أ" بحلول عام 2028.
وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، جاءت هذه الخطة بعد أن أكملت كوريا الجنوبية نشر 40 طائرة من نفس الطراز في يناير، في إطار أول مشروع للبلاد لشراء مقاتلات الشبح التي تصنعها شركة الدفاع الأمريكية العملاقة "لوكهيد مارتن".
ونقلت الوكالة بيان الدفاع الكورية الذي جاء فيه مايلي: "من المتوقع أن نكون قادرين من خلال هذا المشروع على تقليل الفراغ الذي يمكن أن يظهر مع إيقاف تشغيل المقاتلات القديمة. كما سيمكن إضافة أحد الأصول الأساسية إلى برنامج "سلسلة التدمير" لردع التهديدات من جميع الاتجاهات، وتحييد الأسلحة النووية والباليستية لكوريا الشمالية بسرعة".
وفقا للوكالة، وافقت اللجنة أيضًا على مشروع بقيمة 1.4 تريليون وون لنشر عدد لم يُكشف عنه من طائرات "شنوك" المروحية من طراز "CH-47F" التي تصنعها شركة "بوينغ" الأمريكية بحلول عام 2028.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала