https://arabic.sputniknews.com/20220715/6-فوائد-لعصير-البرقوق-إحداها-تتعلق-بالبواسير-1065118901.html

6 فوائد لعصير البرقوق.. إحداها تتعلق بالبواسير

6 فوائد لعصير البرقوق.. إحداها تتعلق بالبواسير

عصير البرقوق ليس مجرد طريقة سهلة لإدخال بعض الفاكهة في نظامك الغذائي. هذا المشروب شائع بين الأمهات الحوامل وكبار السن والمجموعات الأخرى التي تحتاج إلى القليل... 15.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-15T21:33+0000

2022-07-15T21:33+0000

2022-07-15T21:33+0000

الصحة

منوعات

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تحتوي حصة واحدة من 8 أونصات من عصير البرقوق على: 8 غرامات من الألياف، 0 غرام من الدهون، 8% من كمية المغنيسيوم الموصى بها يوميا، و10% من كمية البوتاسيوم، و2% من القيمة اليومية للحديد.لذلك، إذا كنت من محبي عصير البرقوق واخترت شربه بشكل متكرر، فإليك بعض الفوائد التي يمكنك توقع حدوثها كما يقول اختصاصي التغذية.1.يساعد على انتظام حركة الأمعاءيحتوي عصير البرقوق بشكل طبيعي على السوربيتول، وهي مادة شبيهة بالسكر تشبه الجلوكوز. ولكن على عكس الجلوكوز، الذي يمتصه الجسم بسرعة، فإن السوربيتول يمتص ببطء. تسمح ميزة الامتصاص البطيء هذه للسوربيتول بزيادة محتوى الرطوبة في البراز، مما يؤدي في النهاية إلى مرور أسهل لحركات الأمعاء.أظهرت نتائج دراسة نُشرت في Critical Reviews in Food Science and Nutrition أن 25 غراما من السوربيتول تكون جرعة فعالة عندما يكون التأثير الملين مطلوبا. نظرا لأن حصة واحدة من عصير البرقوق تحتوي على 10.5 غرام من السوربيتول، فيمكن أن يساعدك تناول كوب في عاداتك اليومية على تلبية تلك الجرعة الفعالة بطريقة بسيطة.2.يقوي العظامفي حين أن هناك بيانات وافرة تظهر أن تناول البرقوق في شكل فاكهة كاملة يمكن أن يدعم صحة العظام لدى بعض السكان، فمن المعقول أن نفترض أن نفس التأثير سيكون صحيحا إذا كان الشخص يرتشف البرقوق في شكل عصير.عندما تشرب عصير البرقوق، فإنك تحصل أيضا على العديد من نفس العناصر الغذائية الداعمة لصحة العظام التي تحصل عليها عندما تأكل ثمار تلك الفاكهة، بما في ذلك فيتامين K، والبورون، والمغنيسيوم.3. يعزز المناعةيعد عصير البرقوق مصدرا طبيعيا للعديد من العناصر الغذائية المعززة للمناعة، بما في ذلك فيتامين سي والزنك.على الرغم من أن العصائر الأخرى ستوفر المزيد من الفوائد لصحتك المناعية، فإن شرب عصير البرقوق سيساعدك على تلبية حصتك من بعض العناصر الغذائية الرئيسية التي قد تساعد في منع المرض.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد عصير البرقوق الناس في الحفاظ على الترطيب المناسب - وهو عامل مهم آخر عندما يتعلق الأمر بصحة المناعة.4. يدعم توازن السكر في الدماختيار عصير برقوق طبيعي بنسبة 100% قد لا يكون سيئا بالنسبة لسكر الدم كما تعتقد.بسبب السوربيتول الموجود في هذا العصير، لا يتم امتصاص السكريات بسرعة مثل الحلوى أو الخيارات الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بمجرد تناولها.5. يحد من الإصابة بالبواسيرعادة ما يقفز الناس على أي فرصة لتقليل مخاطر الإصابة بالبواسير، لأن تلك الأوردة المتورمة المزعجة في النقاط النهائية من الجهاز الهضمي أمر لا يرغب أحد في تجربته.في حين أن هناك أسبابا مختلفة للبواسير، تظهر البيانات أن بعض الأسباب الشائعة لزيادة خطر الإصابة بالبواسير تشمل الإمساك والضغط لفترات طويلة في الحمام.بفضل السوربيتول الموجود في عصير البرقوق الذي قد يقاوم كلا السببين قد يكون شرب عصير البرقوق أداة فعالة في نظامك الغذائي تحد من مخاطر البواسير.6. مفيد للقلب والاوعية الدمويةما بين مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان التي يوفرها عصير البرقوق، لا عجب في أن شرب هذا العصير قد يؤدي إلى فوائد صحية للقلب.وجدت إحدى الدراسات التي قيمت الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين شربوا عصير البرقوق أو أكلوا البرقوق الكامل أن المشاركين عانوا من انخفاض في ضغط الدم.بالإضافة إلى ذلك، أظهر عدد من الدراسات وجود ارتباط بين انخفاض تناول البوتاسيوم وزيادة ضغط الدم بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.نظرا لأن عصير البرقوق هو مصدر للبوتاسيوم، فإن تضمينه كجزء من نظامك الغذائي الصحي للقلب يمكن أن يساعدك على تلبية حصتك من البوتاسيوم ويساعد في الحفاظ على مستوى ضغط الدم.

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