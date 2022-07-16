https://arabic.sputniknews.com/20220716/أبو-ردينة-زيارة-بايدن-لفلسطين-تحمل-رسالة-للجانب-الإسرائيلي--1065163455.html
أبو ردينة: زيارة بايدن لفلسطين تحمل رسالة للجانب الإسرائيلي
أبو ردينة: زيارة بايدن لفلسطين تحمل رسالة للجانب الإسرائيلي
وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلاده بأنها تحمل معاني ومضامين عديدة، بعد انقطاع منذ عهد الرئيس السابق... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T20:47+0000
2022-07-16T20:47+0000
2022-07-16T20:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن أبو ردينة أن فلسطين هي أول دولة عربية يزورها الرئيس بايدن منذ وصوله للسلطة.واعتبر أن هذه الزيارة لها معان رمزية، وتحمل رسالة للجانب الاسرائيلي بأن القضية الفلسطينية هي محور الصراع في المنطقة.وذكر أن الرئيس الأمريكي كان شديد الوضوح بشأن الثوابت والحقوق الفلسطينية، لافتا إلى أنه أكد أنه لا حل ولا سلام في المنطقة من دون القدس.واعتبر المسؤول الفلسطيني أن الموقف الأمريكي خطوة متقدمة عن سابقاتها، وأنه يجب البناء عليها.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أمس الجمعة، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة قصيرة استغرقت نحو ساعتين، قادماً من مدينة القدس، وجرت مراسم استقبال رسمية لبايدن في مقر الرئاسة الفلسطينية ببيت لحم، حيث عُزف النشيدان الوطنيان، الأمريكي والفلسطيني.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/عباس-فرصة-حل-الدولتين-قد-تكون-متاحة-اليوم-فقط-1065088196.html
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أخبار فلسطين اليوم
أبو ردينة: زيارة بايدن لفلسطين تحمل رسالة للجانب الإسرائيلي
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وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلاده بأنها تحمل معاني ومضامين عديدة، بعد انقطاع منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية عن أبو ردينة أن فلسطين هي أول دولة عربية يزورها الرئيس بايدن منذ وصوله للسلطة.
واعتبر أن هذه الزيارة لها معان رمزية، وتحمل رسالة للجانب الاسرائيلي بأن القضية الفلسطينية هي محور الصراع في المنطقة.
وذكر أن الرئيس الأمريكي
كان شديد الوضوح بشأن الثوابت والحقوق الفلسطينية، لافتا إلى أنه أكد أنه لا حل ولا سلام في المنطقة من دون القدس.
واعتبر المسؤول الفلسطيني أن الموقف الأمريكي خطوة متقدمة عن سابقاتها، وأنه يجب البناء عليها.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أمس الجمعة، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة قصيرة استغرقت نحو ساعتين، قادماً من مدينة القدس، وجرت مراسم استقبال رسمية لبايدن في مقر الرئاسة الفلسطينية ببيت لحم، حيث عُزف النشيدان الوطنيان، الأمريكي والفلسطيني.