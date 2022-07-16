عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220716/أبو-ردينة-زيارة-بايدن-لفلسطين-تحمل-رسالة-للجانب-الإسرائيلي--1065163455.html
أبو ردينة: زيارة بايدن لفلسطين تحمل رسالة للجانب الإسرائيلي
أبو ردينة: زيارة بايدن لفلسطين تحمل رسالة للجانب الإسرائيلي
وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلاده بأنها تحمل معاني ومضامين عديدة، بعد انقطاع منذ عهد الرئيس السابق... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T20:47+0000
2022-07-16T20:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/05/1020030501_0:69:2988:1750_1920x0_80_0_0_7dd945f63d91da78810b4060f96d424d.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن أبو ردينة أن فلسطين هي أول دولة عربية يزورها الرئيس بايدن منذ وصوله للسلطة.واعتبر أن هذه الزيارة لها معان رمزية، وتحمل رسالة للجانب الاسرائيلي بأن القضية الفلسطينية هي محور الصراع في المنطقة.وذكر أن الرئيس الأمريكي كان شديد الوضوح بشأن الثوابت والحقوق الفلسطينية، لافتا إلى أنه أكد أنه لا حل ولا سلام في المنطقة من دون القدس.واعتبر المسؤول الفلسطيني أن الموقف الأمريكي خطوة متقدمة عن سابقاتها، وأنه يجب البناء عليها.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أمس الجمعة، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة قصيرة استغرقت نحو ساعتين، قادماً من مدينة القدس، وجرت مراسم استقبال رسمية لبايدن في مقر الرئاسة الفلسطينية ببيت لحم، حيث عُزف النشيدان الوطنيان، الأمريكي والفلسطيني.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/عباس-فرصة-حل-الدولتين-قد-تكون-متاحة-اليوم-فقط-1065088196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/05/1020030501_186:0:2821:1976_1920x0_80_0_0_1917a5dac3102e428878a5084782fb58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

أبو ردينة: زيارة بايدن لفلسطين تحمل رسالة للجانب الإسرائيلي

20:47 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIنبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
تابعنا عبرTelegram
وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلاده بأنها تحمل معاني ومضامين عديدة، بعد انقطاع منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن أبو ردينة أن فلسطين هي أول دولة عربية يزورها الرئيس بايدن منذ وصوله للسلطة.
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
عباس: فرصة حل الدولتين قد تكون متاحة اليوم فقط
أمس, 11:10 GMT
واعتبر أن هذه الزيارة لها معان رمزية، وتحمل رسالة للجانب الاسرائيلي بأن القضية الفلسطينية هي محور الصراع في المنطقة.
وذكر أن الرئيس الأمريكي كان شديد الوضوح بشأن الثوابت والحقوق الفلسطينية، لافتا إلى أنه أكد أنه لا حل ولا سلام في المنطقة من دون القدس.
واعتبر المسؤول الفلسطيني أن الموقف الأمريكي خطوة متقدمة عن سابقاتها، وأنه يجب البناء عليها.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أمس الجمعة، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة قصيرة استغرقت نحو ساعتين، قادماً من مدينة القدس، وجرت مراسم استقبال رسمية لبايدن في مقر الرئاسة الفلسطينية ببيت لحم، حيث عُزف النشيدان الوطنيان، الأمريكي والفلسطيني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала