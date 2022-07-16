https://arabic.sputniknews.com/20220716/أسباب--شائعة-لحساسية-العيون-وكيفية-التغلب-عليها-1065142112.html
أسباب شائعة لحساسية العيون وكيفية التغلب عليها
أسباب شائعة لحساسية العيون وكيفية التغلب عليها
يتهم الكثير ممن يصابون بحساسية العيون خلال شهور الربيع والصيف حبوب اللقاح في أنها سبب حالتهم، إلا أن هناك أخرى شائعة لرد الفعل التحسسي الذي يصيب العين. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T13:29+0000
2022-07-16T13:29+0000
2022-07-16T13:29+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1047319027_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_3a9b67cde4289daff8cf8163b6c91931.jpg
وأوضحت شبكة "دويتش فيله" إن حبوب اللقاح بالفعل هي أحد أكثر أسباب حساسية العين شيوعا حيث تتأثر العين برد فعل مبالغ فيه لجهاز المناعة تجاه حبوب لقاح العشب مثلا، كما لو كانت من مسببات الأمراض مثل الفيروسات أو البكتيريا.وتظهر حساسية العين أيضا بسبب غبار المنزل أو وبر الحيوانات أو الريش، فتنتمي إلى أشكال التهاب الملتحمة التحسسي على مدار العام، لأن هذه المواد المسببة للحساسية توجد عادةً في الداخل، وبالتالي تتواجد في الهواء طوال العام في كل الفصول الأربعة.يشار إلى أن التهاب القرنية والملتحمة الربيعي يظهر في الغالب عند الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 20 عاما، كما أنه أكثر شيوعًا عند الذكور مقارنة بالفتيات، وعادة ما يأخذ هذا النوع من التهاب الملتحمة التحسسي مسارًا أكثر شدة وغالبًا ما يرتبط بتلف القرنية، وغالبا ما يستمر حتى الخريف أو الشتاء.وتسبب نزلات البرد وقلة النوم أو التهاب الملتحمة المعدي حساسية تختفي لدى الكثير من المرضى مع بداية مرحلة البلوغ، وتعتبر العيون المنتفخة من الأعراض الشائعة لهذا النوع من الحساسية، حيث تتورم العينان ومناطق أخرى من الوجه خاصة الشفتين واللسان بشدة نتيجة لرد فعل تحسسي، فإن هذا يسمى الوذمة الوعائية.وينصح الاختصاصيون بتجنب مسببات الحساسية، فغن تعذر ذلك فإن قطرات العين الخاصة بالتهاب الملتحمة التحسسي تساعد المرضى ويمكن شراؤها في الصيدليات بدون وصفة طبية، وإذا لم تحقق العلاجات المتاحة دون وصفة طبية تحسنًا كافيًا، يمكن لأطباء العيون أن يصفوا مضادات "الهيستامين" الأخرى، كذلك يمكن استخدام كالكمادات المبردة التي توضع على العينين لبضع دقائق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1047319027_96:0:1184:816_1920x0_80_0_0_d9f563d3493f75c7ba640ded0cf2d63f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أسباب شائعة لحساسية العيون وكيفية التغلب عليها
تابعنا عبر
يتهم الكثير ممن يصابون بحساسية العيون خلال شهور الربيع والصيف حبوب اللقاح في أنها سبب حالتهم، إلا أن هناك أخرى شائعة لرد الفعل التحسسي الذي يصيب العين.
وأوضحت شبكة
"دويتش فيله" إن حبوب اللقاح بالفعل هي أحد أكثر أسباب حساسية العين شيوعا حيث تتأثر العين برد فعل مبالغ فيه لجهاز المناعة تجاه حبوب لقاح العشب مثلا، كما لو كانت من مسببات الأمراض مثل الفيروسات أو البكتيريا.
وتظهر حساسية العين أيضا بسبب غبار المنزل أو وبر الحيوانات أو الريش، فتنتمي إلى أشكال التهاب الملتحمة التحسسي على مدار العام، لأن هذه المواد المسببة للحساسية توجد عادةً في الداخل، وبالتالي تتواجد في الهواء طوال العام في كل الفصول الأربعة.
يشار إلى أن التهاب القرنية والملتحمة الربيعي يظهر في الغالب عند الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 20 عاما، كما أنه أكثر شيوعًا عند الذكور مقارنة بالفتيات، وعادة ما يأخذ هذا النوع من التهاب الملتحمة التحسسي مسارًا أكثر شدة وغالبًا ما يرتبط بتلف القرنية، وغالبا ما يستمر حتى الخريف أو الشتاء.
وتسبب نزلات البرد وقلة النوم أو التهاب الملتحمة المعدي حساسية تختفي لدى الكثير من المرضى مع بداية مرحلة البلوغ، وتعتبر العيون المنتفخة من الأعراض الشائعة لهذا النوع من الحساسية، حيث تتورم العينان ومناطق أخرى من الوجه خاصة الشفتين واللسان بشدة نتيجة لرد فعل تحسسي، فإن هذا يسمى الوذمة الوعائية.
وينصح الاختصاصيون بتجنب مسببات الحساسية، فغن تعذر ذلك فإن قطرات العين الخاصة بالتهاب الملتحمة التحسسي تساعد المرضى ويمكن شراؤها في الصيدليات بدون وصفة طبية، وإذا لم تحقق العلاجات المتاحة دون وصفة طبية تحسنًا كافيًا، يمكن لأطباء العيون أن يصفوا مضادات "الهيستامين" الأخرى، كذلك يمكن استخدام كالكمادات المبردة التي توضع على العينين لبضع دقائق.