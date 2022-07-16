https://arabic.sputniknews.com/20220716/أطعمة-لا-يجب-تناولها-بعد-السادسة-مساء-1065152989.html

أطعمة لا يجب تناولها بعد السادسة مساء

أطعمة لا يجب تناولها بعد السادسة مساء

ينصح خبراء التغذية بتجنب تناول أطعمة معينة بعد الساعة السادسة مساء، حيث يصبح الجهاز الهضمي أضعف في وقت متأخر من المساء، كما تخزن تلك الأطعمة كمية كبيرة من... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T16:28+0000

2022-07-16T16:28+0000

2022-07-16T16:28+0000

الصحة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103850/30/1038503012_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_0254046177126ef152765f7c3349895a.jpg

ويوصي هؤلاء باختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والدهون بعد الساعة 6 مساء، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا".1.الأطعمة المجمدةتتكون الأطعمة المجمدة من الزيوت المهدرجة والسكر والملح والكثير من السعرات الحرارية. لذلك قد تعيق أهداف إنقاص الوزن وبالتالي يجب تجنبها لأن قيمتها الغذائية تستنفد أيضا.2. المشروبات الغازيةتحتوي هذه المشروبات على الكثير من الصودا والسكر ما يزيد من السعرات الحرارية في الجسم. لذا لا يجب تناول المشروبات الغازية بعد الساعة 6 مساء.3. الجبنتحتوي تلك الأطعمة اللذيذة التي لا تقاوم على كميات هائلة من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم. تجنب تناولها بعد المساء.4. آيس كريممن الصعب الامتناع عن تلك الحلوى اللذيذة. ومع ذلك، فهي تحتوي على الكثير من السكر وبالتالي فهي عائق كبير في رحلة إنقاص الوزن.5. اللحوم الحمراءعلى الرغم من أنها مليئة بالبروتين، يجب تجنب لحم الضأن خلال ساعات متأخرة، حيث يحتوي على كميات كبيرة من الدهون لذلك تجنب تناولها.6. بطاطس مقليةنظرا لاحتوائها على الدهون المشبعة والكوليسترول، يجب تجنب البطاطس المقلية بعد الساعة 6 مساء إذا كنت ترغب في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.7. صلصة الطماطميحتوي الكاتشب على شراب الذرة عالي الفركتوز وبالتالي فهو مكدس بالسكر. على الرغم من أنه مكمل أساسي مع وجبات مختلفة، إلا أنه ضار إذا تم تناوله في الليل.8.فشار الميكروويفعلى الرغم من أن الفشار هو وجبة خفيفة شهيرة للاستمتاع خلال ساعات السهر مع العائلة ليلا، إلا أنه لا يجب تناوله بشكل صارم في ساعات المساء، فهو مخزن للدهون غير المشبعة والملح.

https://arabic.sputniknews.com/20201116/لـ-10-أسباب-يجب-إبعاد-الأطفال-عن-المشروبات-الغازية-1047211808.html

https://arabic.sputniknews.com/20210602/يعزز-صحة-العين-والعظام-9-فوائد-للآيس-كريم-1049142545.html

https://arabic.sputniknews.com/20220113/كشف-سر-طهو-البطاطس-المقلية-بشكل-مثالي-1055941644.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة, منوعات