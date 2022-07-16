https://arabic.sputniknews.com/20220716/أطعمة-لا-يجب-تناولها-بعد-السادسة-مساء-1065152989.html
أطعمة لا يجب تناولها بعد السادسة مساء
أطعمة لا يجب تناولها بعد السادسة مساء
ينصح خبراء التغذية بتجنب تناول أطعمة معينة بعد الساعة السادسة مساء، حيث يصبح الجهاز الهضمي أضعف في وقت متأخر من المساء، كما تخزن تلك الأطعمة كمية كبيرة من... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T16:28+0000
2022-07-16T16:28+0000
2022-07-16T16:28+0000
الصحة
منوعات
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ويوصي هؤلاء باختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والدهون بعد الساعة 6 مساء، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا".1.الأطعمة المجمدةتتكون الأطعمة المجمدة من الزيوت المهدرجة والسكر والملح والكثير من السعرات الحرارية. لذلك قد تعيق أهداف إنقاص الوزن وبالتالي يجب تجنبها لأن قيمتها الغذائية تستنفد أيضا.2. المشروبات الغازيةتحتوي هذه المشروبات على الكثير من الصودا والسكر ما يزيد من السعرات الحرارية في الجسم. لذا لا يجب تناول المشروبات الغازية بعد الساعة 6 مساء.3. الجبنتحتوي تلك الأطعمة اللذيذة التي لا تقاوم على كميات هائلة من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم. تجنب تناولها بعد المساء.4. آيس كريممن الصعب الامتناع عن تلك الحلوى اللذيذة. ومع ذلك، فهي تحتوي على الكثير من السكر وبالتالي فهي عائق كبير في رحلة إنقاص الوزن.5. اللحوم الحمراءعلى الرغم من أنها مليئة بالبروتين، يجب تجنب لحم الضأن خلال ساعات متأخرة، حيث يحتوي على كميات كبيرة من الدهون لذلك تجنب تناولها.6. بطاطس مقليةنظرا لاحتوائها على الدهون المشبعة والكوليسترول، يجب تجنب البطاطس المقلية بعد الساعة 6 مساء إذا كنت ترغب في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.7. صلصة الطماطميحتوي الكاتشب على شراب الذرة عالي الفركتوز وبالتالي فهو مكدس بالسكر. على الرغم من أنه مكمل أساسي مع وجبات مختلفة، إلا أنه ضار إذا تم تناوله في الليل.8.فشار الميكروويفعلى الرغم من أن الفشار هو وجبة خفيفة شهيرة للاستمتاع خلال ساعات السهر مع العائلة ليلا، إلا أنه لا يجب تناوله بشكل صارم في ساعات المساء، فهو مخزن للدهون غير المشبعة والملح.
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الصحة, منوعات
أطعمة لا يجب تناولها بعد السادسة مساء
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ينصح خبراء التغذية بتجنب تناول أطعمة معينة بعد الساعة السادسة مساء، حيث يصبح الجهاز الهضمي أضعف في وقت متأخر من المساء، كما تخزن تلك الأطعمة كمية كبيرة من السعرات الحرارية.
ويوصي هؤلاء باختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والدهون بعد الساعة 6 مساء، على ما نقلت صحيفة
"تايمز أوف إنديا".
تتكون الأطعمة المجمدة من الزيوت المهدرجة والسكر والملح والكثير من السعرات الحرارية. لذلك قد تعيق أهداف إنقاص الوزن وبالتالي يجب تجنبها لأن قيمتها الغذائية تستنفد أيضا.
تحتوي هذه المشروبات
على الكثير من الصودا والسكر ما يزيد من السعرات الحرارية في الجسم. لذا لا يجب تناول المشروبات الغازية بعد الساعة 6 مساء.
16 نوفمبر 2020, 20:25 GMT
تحتوي تلك الأطعمة اللذيذة التي لا تقاوم على كميات هائلة من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم. تجنب تناولها بعد المساء.
من الصعب الامتناع عن تلك الحلوى اللذيذة
. ومع ذلك، فهي تحتوي على الكثير من السكر وبالتالي فهي عائق كبير في رحلة إنقاص الوزن.
على الرغم من أنها مليئة بالبروتين، يجب تجنب لحم الضأن خلال ساعات متأخرة، حيث يحتوي على كميات كبيرة من الدهون لذلك تجنب تناولها.
نظرا لاحتوائها على الدهون المشبعة والكوليسترول، يجب تجنب البطاطس المقلية
بعد الساعة 6 مساء إذا كنت ترغب في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.
يحتوي الكاتشب على شراب الذرة عالي الفركتوز وبالتالي فهو مكدس بالسكر. على الرغم من أنه مكمل أساسي مع وجبات مختلفة، إلا أنه ضار إذا تم تناوله في الليل.
على الرغم من أن الفشار هو وجبة خفيفة شهيرة للاستمتاع خلال ساعات السهر مع العائلة ليلا، إلا أنه لا يجب تناوله بشكل صارم في ساعات المساء، فهو مخزن للدهون غير المشبعة والملح.