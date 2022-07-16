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https://arabic.sputniknews.com/20220716/أفعى-ضخمة-تحاول-سرقة-النعناع-من-متجر-فيديو-1065161827.html
أفعى ضخمة تحاول "سرقة النعناع" من متجر... فيديو
أفعى ضخمة تحاول "سرقة النعناع" من متجر... فيديو
ظهرت عاملة في أحد المتاجر بمدينة ليفربول وهي تصرخ في حالة من الرعب عندما أحضرت امرأة ثعبانها الذي يبلغ طوله ستة أقدام إلى متجر، فقط لكي ينسل و"يحاول سرقة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T19:39+0000
2022-07-16T19:39+0000
نادي الفيديو
منوعات
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ذهل آلوين ماينارد وهو بائع صحف عند دخوله المتجر لشاء زجاجة مياه حيث لاحظ وجود سيدة تحمل ثعبانا كبيرا ملفوفا حول رقبتها، وسألها عما إذا كان بإمكانه تصوير الزاحف العملاق لبضع ثوان، بحسب صحيفة "ديلي ميل".يمكن سماع صوت العاملة في المتجر مرعوبة وهي تصرخ بشكل لا يطاق وتهرب إلى نهاية المتجر بينما يلف الثعبان نفسه بين صندوق من النعناع "كما لو كان يسرقه".تمت مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بـ ماينارد أكثر من مليون مرة منذ مشاركته على "فيسبوك" في اليوم التالي.
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نادي الفيديو, منوعات

أفعى ضخمة تحاول "سرقة النعناع" من متجر... فيديو

19:39 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / JULIAN STRATENSCHULTEصورة لراس أفعى في حديقة حيوان ألمانية يظهر فيها لسانها المتشعب
صورة لراس أفعى في حديقة حيوان ألمانية يظهر فيها لسانها المتشعب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / JULIAN STRATENSCHULTE
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ظهرت عاملة في أحد المتاجر بمدينة ليفربول وهي تصرخ في حالة من الرعب عندما أحضرت امرأة ثعبانها الذي يبلغ طوله ستة أقدام إلى متجر، فقط لكي ينسل و"يحاول سرقة النعناع".
ذهل آلوين ماينارد وهو بائع صحف عند دخوله المتجر لشاء زجاجة مياه حيث لاحظ وجود سيدة تحمل ثعبانا كبيرا ملفوفا حول رقبتها، وسألها عما إذا كان بإمكانه تصوير الزاحف العملاق لبضع ثوان، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
يمكن سماع صوت العاملة في المتجر مرعوبة وهي تصرخ بشكل لا يطاق وتهرب إلى نهاية المتجر بينما يلف الثعبان نفسه بين صندوق من النعناع "كما لو كان يسرقه".
تمت مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بـ ماينارد أكثر من مليون مرة منذ مشاركته على "فيسبوك" في اليوم التالي.
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