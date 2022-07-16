https://arabic.sputniknews.com/20220716/أفعى-ضخمة-تحاول-سرقة-النعناع-من-متجر-فيديو-1065161827.html
أفعى ضخمة تحاول "سرقة النعناع" من متجر... فيديو
أفعى ضخمة تحاول "سرقة النعناع" من متجر... فيديو
ظهرت عاملة في أحد المتاجر بمدينة ليفربول وهي تصرخ في حالة من الرعب عندما أحضرت امرأة ثعبانها الذي يبلغ طوله ستة أقدام إلى متجر، فقط لكي ينسل و"يحاول سرقة... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T19:39+0000
2022-07-16T19:39+0000
2022-07-16T19:39+0000
نادي الفيديو
منوعات
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ذهل آلوين ماينارد وهو بائع صحف عند دخوله المتجر لشاء زجاجة مياه حيث لاحظ وجود سيدة تحمل ثعبانا كبيرا ملفوفا حول رقبتها، وسألها عما إذا كان بإمكانه تصوير الزاحف العملاق لبضع ثوان، بحسب صحيفة "ديلي ميل".يمكن سماع صوت العاملة في المتجر مرعوبة وهي تصرخ بشكل لا يطاق وتهرب إلى نهاية المتجر بينما يلف الثعبان نفسه بين صندوق من النعناع "كما لو كان يسرقه".تمت مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بـ ماينارد أكثر من مليون مرة منذ مشاركته على "فيسبوك" في اليوم التالي.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1049319549_216:0:2692:1857_1920x0_80_0_0_45da04ab9188dde6560aced42cc99b08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
أفعى ضخمة تحاول "سرقة النعناع" من متجر... فيديو
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ظهرت عاملة في أحد المتاجر بمدينة ليفربول وهي تصرخ في حالة من الرعب عندما أحضرت امرأة ثعبانها الذي يبلغ طوله ستة أقدام إلى متجر، فقط لكي ينسل و"يحاول سرقة النعناع".
ذهل آلوين ماينارد وهو بائع صحف عند دخوله المتجر لشاء زجاجة مياه حيث لاحظ وجود سيدة تحمل ثعبانا كبيرا ملفوفا حول رقبتها، وسألها عما إذا كان بإمكانه تصوير الزاحف العملاق لبضع ثوان، بحسب صحيفة "ديلي ميل
".
يمكن سماع صوت العاملة في المتجر مرعوبة وهي تصرخ بشكل لا يطاق وتهرب إلى نهاية المتجر بينما يلف الثعبان نفسه بين صندوق من النعناع "كما لو كان يسرقه".
تمت مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بـ ماينارد أكثر من مليون مرة منذ مشاركته على "فيسبوك" في اليوم التالي.