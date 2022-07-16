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أمير قطر: موقفنا ثابت بتجنب التسلح النووي وحق الاستخدام السلمي للطاقة النووية
أمير قطر: موقفنا ثابت بتجنب التسلح النووي وحق الاستخدام السلمي للطاقة النووية
قال أمير قطر، تميم بن حمد، اليوم السبت، إن موقف بلاده ثابت فيما يتصل بتجنب التسليح النووي وحق البلاد في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:23+0000
2022-07-16T12:23+0000
العالم العربي
قطر
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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القاهرة - سبوتنيك. وقال خلال قمة في جدة لزعماء دول عربية وخليجية بحضور أمريكي، "نؤكد على موقفنا الثابت بتجنيب التسليح النووي، مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي".وعن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، قال أمير قطر إن بلاده "لن تذخر جهدا في العمل مع شركائها بالمنطقة والعالم لضمان استمرار إمدادات الطاقة".وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.وكان الديوان الملكي السعودي قد أكد في بيان رسمي له قائلا: "بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية يومي 15 و16 يوليو/تموز".
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العالم العربي, قطر, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر: موقفنا ثابت بتجنب التسلح النووي وحق الاستخدام السلمي للطاقة النووية

12:23 GMT 16.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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قال أمير قطر، تميم بن حمد، اليوم السبت، إن موقف بلاده ثابت فيما يتصل بتجنب التسليح النووي وحق البلاد في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال خلال قمة في جدة لزعماء دول عربية وخليجية بحضور أمريكي، "نؤكد على موقفنا الثابت بتجنيب التسليح النووي، مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي".
وعن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، قال أمير قطر إن بلاده "لن تذخر جهدا في العمل مع شركائها بالمنطقة والعالم لضمان استمرار إمدادات الطاقة".
وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
قمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مدينة جدة السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
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وكان الديوان الملكي السعودي قد أكد في بيان رسمي له قائلا: "بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس جو بايدن بزيارة رسمية إلى السعودية يومي 15 و16 يوليو/تموز".
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