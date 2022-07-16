https://arabic.sputniknews.com/20220716/أول-تعليق-لـحزب-الله-على-القرار-السعودي-بالسماح-للطائرات-الإسرائيلية-بالتحليق-فوق-أجوائها-1065156276.html
أول تعليق لـ"حزب الله" على القرار السعودي بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها
أول تعليق لـ"حزب الله" على القرار السعودي بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها
علق "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، على القرار السعودي بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T17:59+0000
2022-07-16T17:59+0000
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وأكد نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، إنه "عندما سمح النظام السعودي للطائرات الإسرائيلية بأن تحلق فوق بلاد الحرمين، أساء واستفز مليار و800 مليون مسلم في هذا العالم".وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن تصريحات قاووق جاءت خلال رعايته احتفال التكريم السنوي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي في بلدة ياطر الجنوبية.وقال قاووق:كانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت، أمس الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات العبور.وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل،الأربعاء الماضي، في بداية جولة إقليمية تاريخية، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.وخلال جولته شرق الأوسطية، التي تستمر حتى اليوم 16 من يوليو/تموز، زار بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/إسرائيل-تضيف-مدينة-جدة-السعودية-إلى-لوحة-الطيران-بمطار-بن-غوريون-1065148714.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم
أول تعليق لـ"حزب الله" على القرار السعودي بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها
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علق "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، على القرار السعودي بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق أجوائها.
وأكد نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، إنه "عندما سمح النظام السعودي للطائرات الإسرائيلية بأن تحلق فوق بلاد الحرمين، أساء واستفز مليار و800 مليون مسلم في هذا العالم".
وأوضحت الوكالة
الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن تصريحات قاووق جاءت خلال رعايته احتفال التكريم السنوي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي في بلدة ياطر الجنوبية.
"عندما يتعاون النظام السعودي أمنيا وعسكريا مع الكيان الإسرائيلي، يصبح شريكا في العدوانية الإسرائيلية على سوريا ولبنان وفلسطين. كفى بذلك خيانة للأمة".
كانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت، أمس الجمعة، فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية
التي تستوفي متطلبات العبور.
وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يأتي استكمالا لجهود ترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، بحسب التلفزيون السعودي.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى إسرائيل،الأربعاء الماضي، في بداية جولة إقليمية تاريخية
، إذ تعد أول رحلة يقوم بها الرئيس الأمريكي، إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه.
وخلال جولته شرق الأوسطية، التي تستمر حتى اليوم 16 من يوليو/تموز، زار بايدن إضافة إلى إسرائيل، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.