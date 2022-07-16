https://arabic.sputniknews.com/20220716/إسرائيل-تتخذ-قرارا-يخص-عمال-غزة-بعد-إطلاق-صواريخ-من-القطاع-1065158313.html
إسرائيل تتخذ قرارا يخص "عمال غزة" بعد إطلاق صواريخ من القطاع
إسرائيل تتخذ قرارا يخص "عمال غزة" بعد إطلاق صواريخ من القطاع
اتخذ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، قرارا يخص العمال الفلسطينيين بقطاع غزة المسموح لهم بالانتقال للعمل داخل أراضي عام 48. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T18:41+0000
2022-07-16T18:41+0000
2022-07-16T18:42+0000
إسرائيل
بيني غانتس
أخبار قطاع غزة
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جاء ذلك بعد تقييم للوضع أجراه غانتس بمشاركة قادة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية على خلفية إطلاق صاروخين مساء أمس الجمعة، من غزة تجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن غانتس قرر تجميد زيادة تصاريح العمل لـ 1500 فلسطيني من القطاع.وأضافت أنه، تقرر الإبقاء على معبر بيت حانون (إيرز) مفتوحا، حيث يدخل من خلاله آلاف العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل.والأسبوع الماضي، قرر غانتس زيادة 1500 تصريح عمل لسكان القطاع، ليرتفع إجمالي التصاريح إلى 15 ألفا، قبل أن يتم الإعلان عن تجميد الخطوة مساء اليوم السبت.وصباح اليوم، قصفت مقاتلات إسرائيلية مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان الجيش عن إطلاق صاروخين من غزة تجاه عسقلان.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, بيني غانتس, أخبار قطاع غزة
إسرائيل تتخذ قرارا يخص "عمال غزة" بعد إطلاق صواريخ من القطاع
18:41 GMT 16.07.2022 (تم التحديث: 18:42 GMT 16.07.2022) تابعنا عبر
اتخذ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، قرارا يخص العمال الفلسطينيين بقطاع غزة المسموح لهم بالانتقال للعمل داخل أراضي عام 48.
جاء ذلك بعد تقييم للوضع
أجراه غانتس بمشاركة قادة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية على خلفية إطلاق صاروخين مساء أمس الجمعة، من غزة تجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن غانتس قرر تجميد زيادة تصاريح العمل لـ 1500 فلسطيني من القطاع.
وأضافت أنه، تقرر الإبقاء على معبر بيت حانون (إيرز) مفتوحا، حيث يدخل من خلاله آلاف العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل.
والأسبوع الماضي، قرر غانتس زيادة 1500 تصريح عمل لسكان القطاع، ليرتفع إجمالي التصاريح إلى 15 ألفا، قبل أن يتم الإعلان عن تجميد الخطوة مساء اليوم السبت.
وصباح اليوم، قصفت مقاتلات إسرائيلية
مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان الجيش عن إطلاق صاروخين من غزة تجاه عسقلان.