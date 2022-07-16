https://arabic.sputniknews.com/20220716/إصابة-6-عمال-فلسطينيين-أثناء-مطاردة-القوات-الإسرائيلية-لهم-جنوب-الخليل-1065138271.html
إصابة 6 عمال فلسطينيين أثناء مطاردة القوات الإسرائيلية لهم جنوب الخليل
إصابة 6 عمال فلسطينيين أثناء مطاردة القوات الإسرائيلية لهم جنوب الخليل
طاردت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، مركبة تقل عمالا فلسطينيين ما أسفر عن انقلاب المركبة وإصابة 6 عمال. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T12:24+0000
2022-07-16T12:24+0000
2022-07-16T12:24+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية أن انقلاب المركبة جاء عقب "مطاردتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المجاز بمسافر يطا جنوب الخليل".من جانبه، أشار منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي باتجاه العمال، ما أدى الى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، وتم نقل العمال المصابين إلى أحد المستشفيات.وفي وقت سابق، أكدت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الزوارق التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على مراكب صيد فلسطينية.ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الزوارق الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة نحو مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة.ونقلت الوكالة عن "مصادر محلية"، تأكيدها أن مراكب الصيادين الفلسطينيين تعمل بطريقة سليمة في شمال قطاع غزة، وأن الزوارق الإسرائيلية صوبت نحوها نيران رشاشاتها، لكنها لم تبلغ عن أي إصابات بين الصيادين.وقالت المصادر إن الزوارق الإسرائيلية "تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة، وتعتقل العديد منهم، وتصيب آخرين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إصابة 6 عمال فلسطينيين أثناء مطاردة القوات الإسرائيلية لهم جنوب الخليل
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طاردت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، مركبة تقل عمالا فلسطينيين ما أسفر عن انقلاب المركبة وإصابة 6 عمال.
وذكرت وكالة
أنباء "وفا" الفلسطينية أن انقلاب المركبة جاء عقب "مطاردتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المجاز بمسافر يطا جنوب الخليل".
من جانبه، أشار منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي باتجاه العمال، ما أدى الى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، وتم نقل العمال المصابين إلى أحد المستشفيات.
وفي وقت سابق، أكدت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن الزوارق التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على مراكب صيد فلسطينية.
ووفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الزوارق الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة نحو مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن "مصادر محلية"، تأكيدها أن مراكب الصيادين
الفلسطينيين تعمل بطريقة سليمة في شمال قطاع غزة، وأن الزوارق الإسرائيلية صوبت نحوها نيران رشاشاتها، لكنها لم تبلغ عن أي إصابات بين الصيادين.
وقالت المصادر إن الزوارق الإسرائيلية "تتعمد يوميا إطلاق النار
والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة، وتعتقل العديد منهم، وتصيب آخرين".