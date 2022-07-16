https://arabic.sputniknews.com/20220716/إعلام-اجتماع-وزراء-مالية-دول-العشرين-ينتهي-دون-بيان-رسمي-1065122018.html

إعلام: اجتماع وزراء مالية دول العشرين ينتهي دون بيان رسمي

إعلام: اجتماع وزراء مالية دول العشرين ينتهي دون بيان رسمي

سينتهي اجتماع وزراء مالية دول العشرين الكبار في إندونيسيا دون بيان رسمي، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة رويترز. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T04:01+0000

2022-07-16T04:01+0000

2022-07-16T04:01+0000

مجموعة العشرين

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موسكو – سبوتنيك. وقال أحدهما: "لا نترقب أي بيان رسمي".ووفقا لهما، من المرتقب أنه بدلا عن إصدار بيان رسمي، سيلقي وزير المالية الإندونيسي شري مولياني إندرافاتي كلمة رئيس الجلسة والتي يختتم بها الجلسة.وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت في وقت سابق، بأن الاختلافات حول العواقب الاقتصادية للأحداث في أوكرانيا قد تصعب عملية تنسيق البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول العشرين الكبار.

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مجموعة العشرين