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https://arabic.sputniknews.com/20220716/إعلام-اجتماع-وزراء-مالية-دول-العشرين-ينتهي-دون-بيان-رسمي-1065122018.html
إعلام: اجتماع وزراء مالية دول العشرين ينتهي دون بيان رسمي
إعلام: اجتماع وزراء مالية دول العشرين ينتهي دون بيان رسمي
سينتهي اجتماع وزراء مالية دول العشرين الكبار في إندونيسيا دون بيان رسمي، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة رويترز. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T04:01+0000
2022-07-16T04:01+0000
مجموعة العشرين
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موسكو – سبوتنيك. وقال أحدهما: "لا نترقب أي بيان رسمي".ووفقا لهما، من المرتقب أنه بدلا عن إصدار بيان رسمي، سيلقي وزير المالية الإندونيسي شري مولياني إندرافاتي كلمة رئيس الجلسة والتي يختتم بها الجلسة.وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت في وقت سابق، بأن الاختلافات حول العواقب الاقتصادية للأحداث في أوكرانيا قد تصعب عملية تنسيق البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول العشرين الكبار.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/برلمانيون-هذه-مكاسب-مصر-من-الانضمام-لـ-بريكس-والقاهرة-لا-ترضخ-لأي-ضغوط-1065108532.html
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مجموعة العشرين

إعلام: اجتماع وزراء مالية دول العشرين ينتهي دون بيان رسمي

04:01 GMT 16.07.2022
© AFP 2022 / MADE NAGIوزراء مالية مجموعة العشرين في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية 15 يوليو 2022
وزراء مالية مجموعة العشرين في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022 / MADE NAGI
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سينتهي اجتماع وزراء مالية دول العشرين الكبار في إندونيسيا دون بيان رسمي، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة رويترز.
موسكو – سبوتنيك. وقال أحدهما: "لا نترقب أي بيان رسمي".
ووفقا لهما، من المرتقب أنه بدلا عن إصدار بيان رسمي، سيلقي وزير المالية الإندونيسي شري مولياني إندرافاتي كلمة رئيس الجلسة والتي يختتم بها الجلسة.
قمة مجموعة العشرين 2019 في مدينة أوساكا، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا ورئيس البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
برلمانيون: هذه مكاسب مصر من الانضمام لـ "بريكس"... والقاهرة لا ترضخ لأي ضغوط
أمس, 16:50 GMT
وكانت وكالة بلومبرغ قد أفادت في وقت سابق، بأن الاختلافات حول العواقب الاقتصادية للأحداث في أوكرانيا قد تصعب عملية تنسيق البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول العشرين الكبار.
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