https://arabic.sputniknews.com/20220716/إعلام-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يزور-المغرب-لأول-مرة-الأسبوع-المقبل-1065132096.html
إعلام: رئيس الأركان الإسرائيلي يزور المغرب لأول مرة الأسبوع المقبل
إعلام: رئيس الأركان الإسرائيلي يزور المغرب لأول مرة الأسبوع المقبل
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن أن "رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي يعتزم زيارة المغرب الأسبوع المقبل، في زيارة ستكون الأولى من نوعها". 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T10:33+0000
2022-07-16T10:33+0000
2022-07-16T10:33+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية، عبر حسابها على تويتر، "سُمح قبل قليل بالنشر أن رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي سيزور المغرب الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية لرئيس أركان إسرائيلي لهذا البلد".وكانت "القناة 12" الإسرائيلية، أكدت أمس الجمعه، أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوفاخي، سيقوم بزيارة يوم الاثنين المقبل إلى دولة عربية لم يسبق أن زارها من قبل".وقالت القناة إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي سيزور يوم الاثنين، دولة عربية في الشرق الأوسط بدأت معها إسرائيل والجيش مؤخرًا علاقات رسمية وتعاونا، ولم يسبق أن زارها رئيس الأركان في زيارة رسمية.وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، عن إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المغاربة الراغبين في زيارة بلادها، بعد قرار إعفاء حاملي الجوازات الرسمية الدبلوماسية من التأشيرة.وأكدت صحيفة هسبريس، أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي بعد 3 أشهر من توقيع الرباط وتل أبيب مذكرة لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات.وخصصت السلطات الإسرائيلية، الموقع الإلكتروني “israelvisamorocco” للمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على معلومات بشأن تأشيرة الدخول إلى إسرائيل.وتوفر المنصة الإلكترونية الإسرائيلية إمكانية تقديم وتتبع الطلبات من مرحلة التسجيل إلى حين الموافقة على التأشيرة، على أن يطلب من المغاربة طالبي تأشيرة الدخول إلى إسرائيل، من السياح ورجال الأعمال، دفع مبلغ 540 درهما (حوالي 55 دولارا)، في حين يدفع الطلبة 300 درهم (حوالي 30 دولارا) والباحثين عن العمل 750 درهما (73 دولارا).
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم
إعلام: رئيس الأركان الإسرائيلي يزور المغرب لأول مرة الأسبوع المقبل
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن أن "رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي يعتزم زيارة المغرب الأسبوع المقبل، في زيارة ستكون الأولى من نوعها".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، عبر حسابها على تويتر، "سُمح قبل قليل بالنشر أن رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي سيزور المغرب الأسبوع المقبل في أول زيارة رسمية لرئيس أركان إسرائيلي لهذا البلد".
وكانت "القناة 12" الإسرائيلية، أكدت أمس الجمعه، أن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوفاخي، سيقوم بزيارة يوم الاثنين المقبل إلى دولة عربية
لم يسبق أن زارها من قبل".
وقالت القناة إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي سيزور يوم الاثنين، دولة عربية في الشرق الأوسط بدأت معها إسرائيل والجيش مؤخرًا علاقات رسمية وتعاونا، ولم يسبق أن زارها رئيس الأركان في زيارة رسمية.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، عن إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المغاربة
الراغبين في زيارة بلادها، بعد قرار إعفاء حاملي الجوازات الرسمية الدبلوماسية من التأشيرة.
وأكدت صحيفة هسبريس
، أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي بعد 3 أشهر من توقيع الرباط وتل أبيب مذكرة لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات.
وخصصت السلطات الإسرائيلية، الموقع الإلكتروني “israelvisamorocco” للمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على معلومات بشأن تأشيرة الدخول
إلى إسرائيل.
وتوفر المنصة الإلكترونية الإسرائيلية إمكانية تقديم وتتبع الطلبات من مرحلة التسجيل إلى حين الموافقة على التأشيرة، على أن يطلب من المغاربة طالبي تأشيرة الدخول إلى إسرائيل، من السياح ورجال الأعمال، دفع مبلغ 540 درهما (حوالي 55 دولارا)، في حين يدفع الطلبة 300 درهم (حوالي 30 دولارا) والباحثين عن العمل 750 درهما (73 دولارا).