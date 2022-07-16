عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220716/إعلام-مقتل-31-شخصا-في-مواجهات-قبلية-بالسودان-1065155894.html
إعلام: مقتل 31 شخصا في مواجهات قبلية بالسودان
إعلام: مقتل 31 شخصا في مواجهات قبلية بالسودان
أعلنت مصادر محلية مقتل 31 شخصا على الأقل في المواجهات الدائرة بين قبيلتين في ولاية النيل الأزرق بالسودان. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T17:57+0000
2022-07-16T17:57+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050567039_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_546189da464287d9f5bb620ea3c01c87.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر ذاتها، أن عشرات الأسر فرت اليوم السبت من العنف المتواصل في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.وأصيب 39 شخصا على الأقل وأضرمت النيران في 16 متجرا منذ اندلاع أعمال العنف يوم الاثنين، على خلفية النزاع على أرض بين قبيلتي البرتي والحوصة.وقال عادل عقار، المسؤول المحلي بمدينة الروصيرص الواقعة بالولاية: "نحتاج للمزيد من القوات للسيطرة على الوضع".كما دعا لتدخل وسطاء لتخفيف التوترات التي أدت إلى سقوط العديد من "القتلى والجرحى" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.أصدر محافظ النيل الأزرق أحمد العمدة، الجمعة، أمرا بمنع التجمعات أو المسيرات لمدة شهر. كما تم نشر جنود وفرض حظر تجوال ليلي يوم السبت.واندلعت أعمال العنف بعد أن رفضت قبيلة البرتي طلبا من قبيلة الحوصة بإنشاء "سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي" حسبما ذكر عضو بارز في الحوصة طالبا عدم الكشف عن هويته.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/مصدر-في-الخارجية-لـسبوتنيك-السودان-يستدعي-رئيس-بعثة-يونتامس-للمرة-الثانية-خلال-10-أيام-1064815788.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050567039_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_2dd49ec51b4a35b7c328744303bacfe6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

إعلام: مقتل 31 شخصا في مواجهات قبلية بالسودان

17:57 GMT 16.07.2022
© AFP 2022نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
أعلنت مصادر محلية مقتل 31 شخصا على الأقل في المواجهات الدائرة بين قبيلتين في ولاية النيل الأزرق بالسودان.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر ذاتها، أن عشرات الأسر فرت اليوم السبت من العنف المتواصل في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.
اشتباكات في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
مصدر في الخارجية لـ"سبوتنيك": السودان يستدعي رئيس بعثة "يونتامس" للمرة الثانية خلال 10 أيام
7 يوليو, 12:23 GMT
وأصيب 39 شخصا على الأقل وأضرمت النيران في 16 متجرا منذ اندلاع أعمال العنف يوم الاثنين، على خلفية النزاع على أرض بين قبيلتي البرتي والحوصة.
وقال عادل عقار، المسؤول المحلي بمدينة الروصيرص الواقعة بالولاية: "نحتاج للمزيد من القوات للسيطرة على الوضع".
كما دعا لتدخل وسطاء لتخفيف التوترات التي أدت إلى سقوط العديد من "القتلى والجرحى" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
أصدر محافظ النيل الأزرق أحمد العمدة، الجمعة، أمرا بمنع التجمعات أو المسيرات لمدة شهر. كما تم نشر جنود وفرض حظر تجوال ليلي يوم السبت.
واندلعت أعمال العنف بعد أن رفضت قبيلة البرتي طلبا من قبيلة الحوصة بإنشاء "سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي" حسبما ذكر عضو بارز في الحوصة طالبا عدم الكشف عن هويته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала