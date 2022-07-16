https://arabic.sputniknews.com/20220716/إعلام-مقتل-31-شخصا-في-مواجهات-قبلية-بالسودان-1065155894.html
إعلام: مقتل 31 شخصا في مواجهات قبلية بالسودان
إعلام: مقتل 31 شخصا في مواجهات قبلية بالسودان
أعلنت مصادر محلية مقتل 31 شخصا على الأقل في المواجهات الدائرة بين قبيلتين في ولاية النيل الأزرق بالسودان. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T17:57+0000
2022-07-16T17:57+0000
2022-07-16T17:57+0000
أخبار السودان اليوم
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر ذاتها، أن عشرات الأسر فرت اليوم السبت من العنف المتواصل في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.وأصيب 39 شخصا على الأقل وأضرمت النيران في 16 متجرا منذ اندلاع أعمال العنف يوم الاثنين، على خلفية النزاع على أرض بين قبيلتي البرتي والحوصة.وقال عادل عقار، المسؤول المحلي بمدينة الروصيرص الواقعة بالولاية: "نحتاج للمزيد من القوات للسيطرة على الوضع".كما دعا لتدخل وسطاء لتخفيف التوترات التي أدت إلى سقوط العديد من "القتلى والجرحى" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.أصدر محافظ النيل الأزرق أحمد العمدة، الجمعة، أمرا بمنع التجمعات أو المسيرات لمدة شهر. كما تم نشر جنود وفرض حظر تجوال ليلي يوم السبت.واندلعت أعمال العنف بعد أن رفضت قبيلة البرتي طلبا من قبيلة الحوصة بإنشاء "سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي" حسبما ذكر عضو بارز في الحوصة طالبا عدم الكشف عن هويته.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/مصدر-في-الخارجية-لـسبوتنيك-السودان-يستدعي-رئيس-بعثة-يونتامس-للمرة-الثانية-خلال-10-أيام-1064815788.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
إعلام: مقتل 31 شخصا في مواجهات قبلية بالسودان
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أعلنت مصادر محلية مقتل 31 شخصا على الأقل في المواجهات الدائرة بين قبيلتين في ولاية النيل الأزرق بالسودان.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر ذاتها، أن عشرات الأسر فرت اليوم السبت من العنف المتواصل في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد
.
وأصيب 39 شخصا على الأقل وأضرمت النيران في 16 متجرا منذ اندلاع أعمال العنف يوم الاثنين، على خلفية النزاع على أرض بين قبيلتي البرتي والحوصة.
وقال عادل عقار، المسؤول المحلي بمدينة الروصيرص الواقعة بالولاية: "نحتاج للمزيد من القوات للسيطرة على الوضع".
كما دعا لتدخل وسطاء لتخفيف التوترات التي أدت إلى سقوط العديد من "القتلى والجرحى" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
أصدر محافظ النيل الأزرق أحمد العمدة، الجمعة، أمرا بمنع التجمعات أو المسيرات لمدة شهر. كما تم نشر جنود وفرض حظر تجوال ليلي يوم السبت.
واندلعت أعمال العنف بعد أن رفضت قبيلة البرتي طلبا من قبيلة الحوصة بإنشاء "سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي" حسبما ذكر عضو بارز في الحوصة طالبا عدم الكشف عن هويته.