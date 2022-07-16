https://arabic.sputniknews.com/20220716/إندونيسيا-10-قتلى-في-هجوم-منسوب-إلى-الانفصاليين-في-بابوا-1065144753.html

إندونيسيا: 10 قتلى في هجوم منسوب إلى الانفصاليين في بابوا

إندونيسيا: 10 قتلى في هجوم منسوب إلى الانفصاليين في بابوا

لقي عشرة أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، فى مقاطعة بابوا الإندونيسية فى كمين نسبته الشرطة للمتمردين الانفصاليين. 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T14:18+0000

2022-07-16T14:18+0000

2022-07-16T14:18+0000

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أخبار إندونيسيا

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وأصيب شخصان آخران بجروح خطيرة في إطلاق النار الذي اندلع في منطقة جبلية نائية عندما هاجم نحو 20 شخصا، ثلاثة منهم بأسلحة نارية والآخرون بأسلحة بيضاء، شاحنة تقل مدنيين، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقال المتحدث باسم شرطة بابوا، أحمد مصطفى كمال: "عندما توقفت الشاحنة، فتحت KKB النار على السيارة من مسافة 50 مترا، مستخدما اختصارا للإشارة إلى الجماعات الانفصالية في المنطقة".وأضاف كمال أن دوافع المهاجمين لم تتضح لكن الشرطة والجيش يحققان لمعرفة أي الانفصاليين بالضبط هم المسؤولون عن الهجوم، مشيرا إلى أن من بين الضحايا تجار ينقلون بضائعهم إلى قرية أخرى.ولم يرد المتحدث باسم جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية، الجناح العسكري للمنظمة الانفصالية الرئيسية في بابوا، في حين تم إخلاء الضحايا، وبعضهم مصاب بطعنات بطائرة مروحية.وكان هجوم السبت هو الأكثر دموية منذ مارس/آذار عندما قتل ثمانية من عمال الاتصالات، حيث واجهت السلطات الإندونيسية مظاهرات في مقاطعة بابوا ضد خطة لإعادة ترسيم الحدود الإدارية لهذه المنطقة.أعلنت بابوا، وهي مستعمرة هولندية سابقة، استقلالها في عام 1961، لكن إندونيسيا المجاورة سيطرت عليها بعد ذلك بعامين، ووعدت بإجراء استفتاء، الذي نتج عنه التصويت لصالح البقاء في إندونيسيا، الذي وافقت عليه الأمم المتحدة في ذلك الوقت، لكنه لا يزال مثيرا للجدل.بذكر أن السكان الميلانيزيين المحليين، ومعظمهم من المسيحيين، لديهم القليل من الروابط الثقافية مع بقية إندونيسيا، البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم.

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