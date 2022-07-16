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إيران تستضيف القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات "أستانا"
إيران تستضيف القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات "أستانا"
تستضيف إيران، الثلاثاء المقبل، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا). 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T20:30+0000
2022-07-16T20:30+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأنه من المفترض أن يصل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إلى طهران، عصر غد الاثنين.وأكدت أن القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات استانة ستقام بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث يجري مراسم استقبال رسمية على انفراد للرئيس بوتين وأردوغان، في مجمع سعد آباد الثقافي والتراثي.ويشار إلى أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، مباحثات "أستانا"، قد عقدت في جزيرة سوتشي الروسية في الثاني عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2017.وعقدت المفاوضات في مدينة أستانا الكازاخستانية بين ممثلي أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-الكازاخستانية-جميع-أطراف-صيغة-أستانا-تؤكد-مشاركتها-في-المباحثات-1063549769.html
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استانا, روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن

إيران تستضيف القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات "أستانا"

20:30 GMT 16.07.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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تستضيف إيران، الثلاثاء المقبل، القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة "أستانا" (إيران وروسيا وتركيا).
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأنه من المفترض أن يصل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إلى طهران، عصر غد الاثنين.
محادثات أستانا في مدينة نور سلطان، كازاخستان 8 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
الخارجية الكازاخستانية: جميع أطراف صيغة أستانا تؤكد مشاركتها في المباحثات
14 يونيو, 06:10 GMT
وأكدت أن القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات استانة ستقام بحضور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث يجري مراسم استقبال رسمية على انفراد للرئيس بوتين وأردوغان، في مجمع سعد آباد الثقافي والتراثي.
ويشار إلى أن اجتماع القمة الأول للدول الثلاث الراعية للسلام السوري، مباحثات "أستانا"، قد عقدت في جزيرة سوتشي الروسية في الثاني عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2017.
وعقدت المفاوضات في مدينة أستانا الكازاخستانية بين ممثلي أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.
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