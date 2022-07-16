https://arabic.sputniknews.com/20220716/إيران-تعلق-على-اعترافات-بولتون-بشأن-تدبير-انقلابات-في-الخارج-1065129928.html

إيران تعلق على اعترافات بولتون بشأن تدبير انقلابات في الخارج

إيران تعلق على اعترافات بولتون بشأن تدبير انقلابات في الخارج

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على "اعتراف جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بمشاركته في تدبير انقلابات في دول... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T09:57+0000

2022-07-16T09:57+0000

2022-07-16T09:57+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103624/37/1036243729_0:0:4926:2771_1920x0_80_0_0_a0664595aebcdbfd434baecd1ac4e2cd.jpg

وقالت الخارجية الإيرانية، عبر حسابها على "تويتر" باللغة العربية، إن "تفاخر بولتون بدوره في محاولات الانقلاب في أنحاء من العالم لم يفاجئ أحدا".وأضافت: "أصبح السر الذي كان واضحا للجميع أكثر وضوحا: الأفعال المدمرة لحكومة سيئة السمعة"، متابعة: "النبأ السار هو أن تلك السياسات، بما في ذلك تهديدات "الحل الأخير"، قد فشلت وستفشل، ويجب على أمريكا أن تغير نهجها".واعترف بولتون، مؤخرا، بالإشراف على خطط بلاده لتنفيذ "انقلابات" خارج الولايات المتحدة.جاء حديثه مع شبكة "سي إن إن" حول أحداث السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 عندما اقتحم متظاهرون مؤيديون لترامب مبنى الكونغرس، وأدى الأمر إلى سقوط قتلى وجرحى خلال اشتباكات مع رجال الأمن، تحت دعوة "تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية".وعلق بولتون على الأحداث قائلا: إن "الأمر ليس هجوما على ديمقراطيتنا، وإنما حرص من دونالد ترامب على دونالد ترامب.. هذه واقعة تحدث مرة واحدة في العمر".ليرد عليه مذيع "سي إن إن" جيك تابر: "لا أعرف إن كنت أتفق معك إن كنا منصفين، مع كل الاحترام. لا يتعين على المرء أن يكون ذكيا للقيام بمحاولة الانقلاب".لتأتي إجابة بولتون المفاجئة: "أنا لا أتفق مع ذلك، بصفتي شخصا ساعد في التخطيط لانقلاب، ليس هنا، ولكن كما تعلمون، في أماكن أخرى.. يتطلب الأمر الكثير من العمل، وهذا ليس ما فعله (ترامب)، وكان يتنقل فقط من فكرة إلى أخرى".

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران