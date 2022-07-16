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https://arabic.sputniknews.com/20220716/الأمم-المتحدة-تعلن-مقتل-وإصابة-234-شخصا-في-هايتي--1065161427.html
الأمم المتحدة تعلن مقتل وإصابة 234 شخصا في هايتي
الأمم المتحدة تعلن مقتل وإصابة 234 شخصا في هايتي
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، مقتل وإصابة 234 شخصا على الأقل في حرب العصابات بحي "سيتي سولاي” العشوائي في العاصمة بورت أو برنس خلال الفترة من 8 إلى 12... 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T19:36+0000
2022-07-16T19:36+0000
هايتي
منظمة الأمم المتحدة
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اندلعت الاضطرابات بين فصيلين متناحرين وفشلت الشرطة التي تفتقر للتسليح الجيد وتعاني من نقص الأفراد في التدخل، ما أدى إلى ترك السكان محاصرين في منازلهم وغير قادرين على الخروج للحصول على الطعام والماء، بحسب "فرانس برس".في ظل أن العديد من المنازل بالأحياء الفقيرة مصنوعة من الصفائح المعدنية، وقع السكان ضحية للرصاص الطائش خلال المواجهات العنيفة. لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المحتاجين.وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن "معظم الضحايا لم يكونوا متورطين بشكل مباشر في عصابات واستهدفتهم بشكل مباشر عناصر العصابات".وأضاف المسؤول الأممي: "كما تلقينا تقارير جديدة عن العنف الجنسي".وكانت الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة هايتية، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد ضحايا عنف العصابات بلغ 89 قتيلا و74 جريحا إضافة الى 16 اعتبروا في عداد المفقودين.وخلال الأشهر الستة الماضية، أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سقوط 934 قتيلا وإصابة 684 آخرين وتعرض 680 للخطف.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/اختطاف-مواطن-فرنسي-في-هايتي--1062827633.html
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هايتي, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تعلن مقتل وإصابة 234 شخصا في هايتي

19:36 GMT 16.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abdرجل يرفع ذراعيه لإظهار براءته بينما يقوم رجال الشرطة بدوريات في شوارع وسط مدينة بورت أو برنس، حيث أقام السكان حاجزًا احتجاجًا على اتهام الشرطة بقتل رجل أثناء مداهمة، هايتي 22 سبتمبر 2021.
رجل يرفع ذراعيه لإظهار براءته بينما يقوم رجال الشرطة بدوريات في شوارع وسط مدينة بورت أو برنس، حيث أقام السكان حاجزًا احتجاجًا على اتهام الشرطة بقتل رجل أثناء مداهمة، هايتي 22 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، مقتل وإصابة 234 شخصا على الأقل في حرب العصابات بحي "سيتي سولاي” العشوائي في العاصمة بورت أو برنس خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو/ تموز.
اندلعت الاضطرابات بين فصيلين متناحرين وفشلت الشرطة التي تفتقر للتسليح الجيد وتعاني من نقص الأفراد في التدخل، ما أدى إلى ترك السكان محاصرين في منازلهم وغير قادرين على الخروج للحصول على الطعام والماء، بحسب "فرانس برس".
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في ظل أن العديد من المنازل بالأحياء الفقيرة مصنوعة من الصفائح المعدنية، وقع السكان ضحية للرصاص الطائش خلال المواجهات العنيفة. لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المحتاجين.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن "معظم الضحايا لم يكونوا متورطين بشكل مباشر في عصابات واستهدفتهم بشكل مباشر عناصر العصابات".
وأضاف المسؤول الأممي: "كما تلقينا تقارير جديدة عن العنف الجنسي".
وكانت الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة هايتية، قد أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد ضحايا عنف العصابات بلغ 89 قتيلا و74 جريحا إضافة الى 16 اعتبروا في عداد المفقودين.
وخلال الأشهر الستة الماضية، أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سقوط 934 قتيلا وإصابة 684 آخرين وتعرض 680 للخطف.
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