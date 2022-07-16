https://arabic.sputniknews.com/20220716/الأنواع-المنقرضة-حتى-قبل-اكتشافها-والبكتيريا-التي-تتكيف-مع-درجات-الحرارة-الأعلى-1065139962.html

الأنواع المنقرضة حتى قبل اكتشافها والبكتيريا التي تتكيف مع درجات الحرارة الأعلى

الأنواع المنقرضة حتى قبل اكتشافها والبكتيريا التي تتكيف مع درجات الحرارة الأعلى

يقول العلماء إن العوالم التي تحتفظ بجوها البدائي الكثيف من الهيدروجين والهيليوم قد تظل دافئة بدرجة كافية للحفاظ على الماء السائل على أسطحها، حتى من دون ضوء... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T12:57+0000

2022-07-16T12:57+0000

2022-07-16T12:57+0000

راديو

مرايا العلوم

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الأنواع المنقرضة حتى قبل اكتشافها والبكتيريا التي تتكيف مع درجات الحرارة الأعلى الأنواع المنقرضة حتى قبل اكتشافها والبكتيريا التي تتكيف مع درجات الحرارة الأعلى

أكدت دراسة حديثة أنه يمكن لبعض البكتيريا التي تعيش في المحيط الجنوبي أن تتكيف مع درجات حرارة أعلى بحوالي درجتين مئويتين مما تعيش فيه عادة..اكتشف علماء فلك إشارات راديوية متكررة من مجرة بعيدة. افترض العلماء أن نوعا معينا من النجوم قد يكون المصدر من خلال مضاهاة الإشارات بصوت ضربات القلب.ووفقا للباحثين، فإن مصدرها الدقيق غير معروف والإشارة المكتشفة حديثا يبلغ طولها ما يقرب من ثلاث ثوان - أي أكثر 1000 مرة من الطول المعتاد.ويقول العلماء إنه قد تظل العوالم التي تحتفظ بجوها البدائي الكثيف من الهيدروجين والهيليوم دافئة بدرجة كافية للحفاظ على الماء السائل على أسطحها، حتى من دون ضوء النجوم، وبالتالي قد تتمكن الكواكب التي تسمى بالشاردة أو المارقة ذات الأغلفة الجوية السميكة والغريبة من استيعاب الماء السائل - وبالتالي الحياة.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن خشية علماء النبات من انقراض أنواع نباتية وحيوانية قبل أن تصبح حتى معروفة، وذلك نتيجة إزالة الأشجار في غابة الأمازون، ويؤكدون أن تدمير الطبيعة يسير أسرع من تطور المعرفة.يأتي ذلك فيما تشهد الأموال العامة المخصصة للبحوث انخفاضا منذ عشر سنوات، ويوضح العلماء أنه ينبغي جعل وتيرة البحث أسرع للتوصل إلى نتائج قبل أن يسيطر التدمير على الغابة، لكن بدلا من اتخاذ هذه الخطوة - نتراجع خطوات وخطوات إلى الوراء..وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الرواد وهو نيكولاي سيميونوف، الفيزيائي والكيميائي الروسي الحائز جائزة نوبل في الكيمياء عام 1956 عن أبحاثه حول آليات التفاعلات الكيميائية.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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