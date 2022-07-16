https://arabic.sputniknews.com/20220716/البرلمان-العراقي-يدعو-لاجتماع-الاثنين-للاتفاق-على-موعد-جلسة-انتخاب-رئيس-الجمهورية-1065157685.html
البرلمان العراقي يدعو لاجتماع الاثنين للاتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
البرلمان العراقي يدعو لاجتماع الاثنين للاتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
دعت رئاسة مجلس النواب العراقي إلى اجتماع بعد غد الاثنين، للاتفاق على موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. 16.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-16T18:26+0000
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بغداد - سبوتنيك. وأوضح رئاسة مجلس النواب، في بيان، اليوم السبت: "رئاسة مجلس النواب تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماع في يوم الاثنين، الموافق 18 تموز/ يوليو، في الساعة 11 صباحا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع". وجاء البيان بعد يوم من دعوة من الإطار التنسيق لمجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع.وذكر بيان للإطار التنسيقي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 101 لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، وأقر انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة وفق الآليات التي وضعها الإطار لذلك".وأضاف البيان: "كما يدعو الإطار التنسيقي رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية".كما جدد دعوة الأطراف الكردية إلى تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو آلية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من أجل الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/العراق-الإطار-التنسيقي-يدعو-البرلمان-إلى-انتخاب-رئيس-الجمهورية-خلال-هذا-الأسبوع-1065119680.html
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البرلمان العراقي يدعو لاجتماع الاثنين للاتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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دعت رئاسة مجلس النواب العراقي إلى اجتماع بعد غد الاثنين، للاتفاق على موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
بغداد - سبوتنيك. وأوضح رئاسة مجلس النواب، في بيان، اليوم السبت: "رئاسة مجلس النواب تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماع في يوم الاثنين، الموافق 18 تموز/ يوليو، في الساعة 11 صباحا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
.
وجاء البيان بعد يوم من دعوة من الإطار التنسيق لمجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع.
وذكر بيان للإطار التنسيقي نقلته وكالة
الأنباء العراقية "واع"، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 101 لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، وأقر انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة وفق الآليات التي وضعها الإطار لذلك
".
وأضاف البيان: "كما يدعو الإطار التنسيقي رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لغرض إكمال الاستحقاقات الدستورية".
كما جدد دعوة الأطراف الكردية إلى تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية أو آلية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من أجل الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة.