التلفزيون السعودي يبث حديثا أخويا بين محمد بن سلمان وأمير قطر قبل انطلاق "قمة جدة"... فيديو
© AFP 2022 / -ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في جدة، السعودية، 16 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في جدة، السعودية، 16 يوليو/ تموز 2022
© AFP 2022 / -
أذاعت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، اليوم السبت، حديثا جانبيا بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل انطلاق "قمة جدة" للأمن والتنمية.
وذكرت القناة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه دار حديثا أخويا بين ولي العهد السعودي وأمير قطر في الصالة الملكية بمطار جدة، وذلك بعد استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ تميم بن حمد.
فيديو | حديث أخوي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان و أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الصالة الملكية في مطار جدة#قمة_جدة_للأمن_والتنمية#الإخبارية pic.twitter.com/5kWZ1CXTkH— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022
وبعد انتهاء الجلسة العلنية لـ"قمة جدة" للأمن والتنمية، نشر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عبر "تويتر" الصورة التذكارية التي تجمعه بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وعدد من الزعماء العرب، هم الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وكتب أمير قطر مع الصورة التذكارية: "سعدنا بلقاء قادة الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية والتي استعرضنا فيها مختلف التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دولنا وسبل معالجتها، بما يعزز استقرار المنطقة ويدعم ازدهارها، أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما قوبلنا به من حفاوة وتكريم".
سعدنا بلقاء قادة الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية والتي استعرضنا فيها مختلف التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دولنا وسبل معالجتها بما يعزز استقرار المنطقة ويدعم ازدهارها. أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما قوبلنا به من حفاوة وتكريم. pic.twitter.com/OC0WbZJYAm— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 16, 2022
وشهدت القمة الخليجية الأمريكية، استثناء زعماء الإمارات وسلطنة عمان من الكلمات، دون معرفة الأسباب.
وانطلقت في وقت سابق اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.