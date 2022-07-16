https://arabic.sputniknews.com/20220716/التلفزيون-السعودي-يبث-حديثا-أخويا-بين-محمد-بن-سلمان-وأمير-قطر-قبل-انطلاق-قمة-جدة-فيديو-1065152354.html

التلفزيون السعودي يبث حديثا أخويا بين محمد بن سلمان وأمير قطر قبل انطلاق "قمة جدة"... فيديو

التلفزيون السعودي يبث حديثا أخويا بين محمد بن سلمان وأمير قطر قبل انطلاق "قمة جدة"... فيديو

أذاعت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، اليوم السبت، حديثا جانبيا بين ولي العهد السعودي، الأمير ‏محمد بن سلمان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل... 16.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-16T16:22+0000

2022-07-16T16:22+0000

2022-07-16T16:22+0000

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

ولي العهد محمد بن سلمان

قطر

السعودية

العالم العربي

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وذكرت القناة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه دار حديثا أخويا بين ولي العهد السعودي وأمير قطر في الصالة الملكية بمطار جدة، وذلك بعد استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ تميم بن حمد.وبعد انتهاء الجلسة العلنية لـ"قمة جدة" للأمن والتنمية، نشر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عبر "تويتر" الصورة التذكارية التي تجمعه بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وعدد من الزعماء العرب، هم الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.وكتب أمير قطر مع الصورة التذكارية: "سعدنا بلقاء قادة الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية والتي استعرضنا فيها مختلف التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دولنا وسبل معالجتها، بما يعزز استقرار المنطقة ويدعم ازدهارها، أشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما قوبلنا به من حفاوة وتكريم".وشهدت القمة الخليجية الأمريكية، استثناء زعماء الإمارات وسلطنة عمان من الكلمات، دون معرفة الأسباب.وانطلقت في وقت سابق اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , ولي العهد محمد بن سلمان, قطر, السعودية, العالم العربي